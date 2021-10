Sidney Crosbylle sovitellaan jo nyt kapteenin tehtäviä.

Kanadan miesten jääkiekkomaajoukkue on yksi suurimmista ennakkosuosikeista helmikuussa järjestettävissä Pekingin talviolympialaisissa. Esimakua Kanadan osaamisesta antavat Pittsburghin hyökkääjä Sidney Crosby, Edmontonin hyökkääjä Connor McDavid ja Las Vegasin puolustaja Alex Pietrangelo, jotka nimettiin jo olympiajoukkueeseen.

”Sanomattakin on selvää, että Sid on Sid, Connor on Connor, ja Alexilla on kokemusta Sotshin olympialaisista, World Cupista ja Stanley Cupin voittamisesta St. Louisin kapteenina. Nämä kaverit ovat pelipaikkojensa huippuja NHL:ssä ja ovat todistetusti voittajia”, GM Doug Armstrong hehkutti NHL:n verkkosivuilla.

NHL-pelaajat eivät olleet mukana Pyeongchangin olympialaisissa 2018, mutta sitä edeltäneet Vancouverin (2010) ja Sotshin (2014) talvikisat sekä World Cup (2016) päättyivät Kanadan juhliin. Crosby oli mukana kaikissa mestaruuksissa, mutta McDavid ehti mukaan vain World Cupiin, missä hän edusti Pohjois-Amerikan nuorten pelaajien joukkuetta.

Crosbylle sovitellaan jo nyt kapteenin tehtäviä. Armstrong tietää miehen kyvyt, koska kuului Kanadan johtoryhmään jo aiemmissa menestysturnauksissa.

”Olen jutellut Sidin kanssa enemmän kuin kenenkään muun pelaajan kanssa, koska minulla on yhteistä taustaa hänen kanssaan, ja hän tulee olemaan johtajamme. Palaamme ajatuksissamme vuoden 2010 olympialaisiin. En kutsuisi meitä parhaiksi kavereiksi, mutta minusta tuntuu mukavalta soittaa hänelle, ja hänestä tuntuu mukavalta vastata”, Armstrong avasi suhdetta Crosbyyn, joka ratkaisi jatkoaikamaalillaan olympiakullan Vancouverissa.

Kisajoukkue muotoutuu hiljalleen. Lokakuun puolivälissä Kanada julkaisee 55 olympiaehdokkaan nimet, joista tiivistetään reilun 20 pelaajan kisamiehistö.