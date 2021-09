”Pelin taktiset kuviot sovitaan varmaankin päivällä lounaalla, kun vaimomme käyvät syömässä yhdessä”, Olli Jokinen sanoo.

STT, Mikkeli

Liigan Jukurit täksi kaudeksi kohulla komentoonsa ottanut Olli Jokinen, 42, on tiistaina lyhyen valmentajauransa kirkkaimmissa valoissa. Kotiottelujen lisäksi Jukurien kiertue on käynyt vasta Kuopiossa ja Turussa. Tiistai ei ole tavanomainen työpäivä, kun Jukurien bussi kaartaa Nordenskiöldinkadun jäähallille Helsinkiin.

– En ole aikaisemmin ollutkaan Nordiksella vierasjoukkueen aition puolella, keväällä 1998 HIFK:n juhlittuna Suomen mestarina NHL-kaukaloihin suunnannut Jokinen toteaa.

Maanantaina Jukurien valmennustiimi painoi pitkää päivää kaivaakseen HIFK:n alkukauden peleistä esiin hyödynnettäviä yksityiskohtia. Jokinen saisi halutessaan kotimaan kaukaloiden parhaalta valmentajakaverilta vinkkejä vastustajista, mutta nyt se ei onnistu. Paras kaveri, HIFK:n valmentaja Ville Peltonen, yrittää tiistaina kampittaa Jukureita.

– Pelin taktiset kuviot sovitaan varmaankin päivällä lounaalla, kun vaimomme käyvät syömässä yhdessä, Jokinen naurahtaa.

– Villen kanssa soittelimme sarjan avauskierroksen jälkeen, mutta sen jälkeen on ollut puhelinhiljaisuus.

"Olen sarjassa tavallaan ulkomaalaisvalmentaja"

Ei tarvitse osata lukea edes rivien välejä päätelläkseen Jokisen olevan kitkerä puheenaihe monen liigaseuran kollegalleen.

– En edes tunne muita liigakoutseja. Olen sarjassa tavallaan ulkomaalaisvalmentaja. Totta kai ymmärrän, että pääsin jonkinlaista ohituskaistaa suomalaiseen liigavalmennukseen, Jokinen sanoo.

Peltosen kanssa Jokinen pelasi joukkuekaverina Florida Panthersissa NHL-kausina 2006–08.

Vuodet olivat Panthersin kapteeni Jokisen NHL-uran parhaita. Hän nakutti täysillä 82 ottelun runkosarjakausilla 39+52 ja 34+37 tehopistettä. Ajankohtaan osui päätös täysraittiudesta.

– Kun peliuran vuodet alkoivat loppumaan, minulla oli selkeä suunnitelma valmennusurasta. Oppimishaluni on kova. Tämä on minulle elämäntapa. Jääkiekkoilu on ollut 99 prosenttia elämästäni läsnä, Jokinen korostaa.

Jukurit lupasi työrauhan

Liki kahden vuosikymmenen ja 1 231 runkosarjaottelun NHL-uran pelanneen Jokisen palkkaaminen floridalaisen juniorijoukkueen taustalta liigaseuran komentajaksi oli poikkeuksellista. Mitä Jukureista sinulle luvattiin?

– Ei luvattu mitään, tai oikeastaan luvattiin työrauhaa. Meillä valmentajat eivät ole yhtään pelaajia, lipunmyyjiä tai ketään muutakaan seurassa ylempiä. En ole puhumassa urastani pelaajille, mutta pystyn opettamaan heitä virheistäni. Jokaisella on vain yksi pelaajaura. Siihen voi vaikuttaa paljon arjen valinnoilla, levon ja ravinnon merkityksen ymmärtämisellä.

Jukurien lähtö kauteen oli räjähtävä, viisi pistettä KalPalta kuudesta mahdollisesta. Kolme seuraavaa ottelua tuottivat yhden pisteen.

– Keväällä ja elokuussakin oli varmasti kuherruskuukautta joukkueen kanssa. Nyt tilanne on toinen, kun osa pelaajista jää kokoonpanon ulkopuolelle ja osa saa peliaikaa vähemmän kuin on olettanut, Jokinen kuvailee.

Mikkelissä kahden pelin todellinen yleisömäärä on jäänyt jo alle 1 500 katsojan.

– Kun ei Liigasta voi edes tippua, on selvää, että tämä on kasvattajasarja. Jos Slovakiassa maksetaan parempaa palkkaa kuin täällä, on selvää, että kolmeakymppiä lähestyvät pelaajat lähtevät sinne. Floridan kiekkoakatemianikin takia tiedän hyvin jokaisen teippirullan merkityksen budjetissa pysymiseen, Jokinen sanoo.