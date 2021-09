Uusi osoite löytyy Sveitsistä.

Sami Vatasen tilillä on 473 NHL-peliä.

Geneve

Puolustaja Sami Vatanen jatkaa jääkiekkouraansa Euroopassa yhdeksän NHL-kauden jälkeen. Vatanen on tehnyt tästä kaudesta sopimuksen Sveitsin liigan Geneven kanssa, seura kertoo kotisivuillaan.

JYPin kasvatti Vatanen on 30 vuoden ikään mennessä pelannut NHL-sarjan Anaheim Ducksissa, New Jersey Devilsissä, Carolina Hurricanesissa ja Dallas Starsissa. Anaheim varasi hänet neljännellä kierroksella 2009. Vatanen on pelannut suurimman osan NHL-otteluistaan Ducksissa vuosina 2012–2017.

Vuoden 2012 Suomen mestari Vatanen pelasi olympiapronssia saavuttaneessa Suomen olympiajoukkueessa Sotshissa 2014.