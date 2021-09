Sami Niku on edustanut viime vuodet Winnipeg Jetsiä.

Montreal

NHL-jääkiekkoliigassa 54 runkosarjaottelua Winnipeg Jetsin riveissä neljän viime kauden aikana pelannut suomalaispuolustaja Sami Niku on tehnyt sopimuksen Montreal Canadiensin kanssa. Maineikas kanadalaisseura kertoi asiasta perjantaina.

Nikun, 24, sopimus kattaa yhden vuoden. Sopimus on kaksisuuntainen. Canadiens kertoo, että Nikulle maksetaan 750 000 dollaria, mikäli hän pelaa NHL:ssä. AHL-farmiliigassa palkka on 425 000 taalaa. Kävi miten kävi, seuran mukaan "takuupalkka" on 475 000 dollaria.

Winnipeg varasi Nikun vuoden 2015 NHL-draftin seitsemännellä kierroksella (198. pelaajana). NHL:n ohella JYP-kasvatti on neljän kautensa aikana pelannut AHL-liigaa 114 runkosarjaottelun edestä.