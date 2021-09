Ässät ja Lukko kohtaavat lauantaina Isomäki-areenassa kello 18.

Ässät kertoo Twitterissä juhlistavansa Porin päivää Lukko-ottelussa niin, että osa pelaajien nimistä on ”porilaistettu.” Esimerkkinä seuran Twitterissä on kuva Derek Barachin pelipaidan selkämyksestä, jossa nimi on kääntynyt muotoon Paras.

Pelaaja kertoi Satakunnan Kansan haastattelussa kauden alla, että hänen nimensä oikea ääntämismuoto on lähellä suomenkielen sanaa paras.

– Baraash, ässähyökkääjä neuvoi jenkkiaksentillaan ja niin, että loppuosan a-kirjaimet taipuvat kuulostamaan hieman suomen ä-kirjaimilta.

Urheilutoimittaja Harri Laiho lähti ajatusleikkiin ja mietti, että jos Baraashin vääntää poriksi, b-kirjain muuttuu p:ksi ja sana töksähtää loppuun. Suhuttelukin on turhaa. Eli ihan vain Paras.

Ässät on pelannut aiemminkin ”porilaistetuilla” nimillä Porin päivän kunniaksi. Oletettavasti lauantain pelissä nähdään pelipaidoissa muun muassa sellaisia nimiä kuin Seväne ja Salmine.

Ottelu Ässät–Lukko alkaa naisten Superpesiksen finaalipelin takia tuntia myöhemmin kuin muut lauantain kiekkokierroksen ottelut. Porissa kiekko putoaa siis jäähän kello 18.