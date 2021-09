Ässät päihitti Jokerit neljän maalin turvin.

Ässät on ollut täysin pitelemätön jääkiekon U20 SM-sarjassa tällä kaudella. Sunnuntaina pikkupata kaatoi Jokerit maalein 6–2 (2–0, 1–2, 3–0).

Porilaiset ovat nyt voittaneet kaikki viisi otteluaan varsinaisella peliajalla.

– Harvoin sitä osaa odottaa, että ensimmäiset viisi peliä ovat vain kolmen pisteen voittoja, päävalmentaja Juha-Matti Kemppainen sanoo.

Jokereitakin vastaan tilastoihin nousi 16-vuotias hyökkääjä Lenni Hämeenaho, joka sai tällä kertaa syöttöpisteen. Hyökkääjä on kirjauttanut viidessä pelissä tehot 6+2.

– Lenni on hyökkäyssuuntaan erittäin lupaava kaveri. Paljon on tekemistä vielä, mutta viime ja tämän kauden tulokset puhuvat puolestaan. Hänellä on poikkeuksellinen kyky luoda maalintekotilanteita, Kemppainen kertoo.

Jokereita vastaan nähtiin myös samoja pelaajia, jotka olivat lauantaina Ässien liigajoukkueen mukana ottamassa selkään Kärpiltä maalein 7–1.

– En huomannut mitään sellaista, että se tappio olisi vaikuttanut heihin henkisesti. Pojat tulivat todella hyvällä asenteella pelaamaan tänään. Koko joukkueelle on nostettava hattua siitä, että ilmapiiri ja joukkuehenki oli näin hyvä, vaikka kokoonpano muuttui jonkin verran lauantain pelistä.

Jokereita vastaan Ässien paidassa luisteli muun muassa liigadebyyttinsä Kärppiä vastaan tehnyt Kalle Myllymaa, joka rankaisi helsinkiläisiä tehoin 1+1.

Ässien edustuksessa nähtiin viime viikolla myös Valtteri Karnaranta (1+1), Feetu Knihti (1+0) ja Jami Virtanen (1+0).

Huolestuttaako, jos nuoret pelaajat saavat Liiga-komennuksien takia liikaakin kuormitusta osakseen tällä kaudella?

– Ei. Kyllä kai nuoret pelaajat sen kestävät. Pelatkoon niin paljon kuin pääsevät. Se on vain hyvä asia, jos pojat saavat kokemusta sieltä, ja jos joku pystyy tekemään isommankin läpimurron, niin se on vain hyvä asia koko seuralle.

Jokereita vastaan Ässien avaimet voittoon olivat luistelussa ja kamppailussa.

– Kyllähän sen huomaa niistä pelaajista, jotka ovat nyt enemmän liigajoukkueen kanssa olleet, niin heidän fyysisyys kyllä näkyy selvästi, Kemppainen miettii.

Ässät isännöi seuraavaksi Kärppiä lauantaina.