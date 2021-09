Viime kauden patapelaajista vain Mika Niemi on ilman seuraa. Katso mihin kaikkialle pelaajat ovat siirtyneet.

Pori

Taitava tanskalaishyökkääjä Nicolai Meyer siirtyy alkavaksi kaudeksi Itävaltaan. Hän teki sopimuksen Vienna Capitalsin kanssa, joka pelaa Itävallan ylikansallista ICEHL-sarjaa.

Ruotsin pääsarjasta Poriin tullut Meyer teki viime kaudella Ässissä hyvät tehot, 16+26=42. Hän oli Sebastian Wännströmin jälkeen patapaitojen toiseksi tehokkain pelaajaa.

Meyer, 28, teki samalla tanskalaispelaajien yhden kauden piste-ennätyksen Liigassa. Ailahtelevuus oli toinen puoli hänen otteistaan. Muutaman kerran hän jäi kokoonpanon ulkopuolelle, kun valmennus ei kokenut hyökkääjän pelaavan joukkueen etujen mukaisesti.

Meyerin siirron jälkeen viime kaudella Ässien liigamiehistössä esiintyneistä vain Mika Niemi on ilman seuraa. Kokeneen porilaisen uran jatko on ollut auki. Hän on ollut mukana Ässien alle 16-vuotiaden valmennuksessa päävalmentajaksi valitun Marko Kivenmäen apuna, mutta toisaalta sentteri on vielä pitänyt ovat auki uran jatkolle.