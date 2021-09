Porilaisseura kiinnitti omia kasvattejaan.

Pori

Ässät on tehnyt kolmivuotiset sopimukset Feetu Knihdin ja Kalle Myllymaan kanssa sekä 2+1 mallisen sopimuksen Eemeli Virtasen kanssa, seura kertoo kotisivuillaan.

– Myllymaa ja Knihti ovat erittäin määrätietoisia ja esimerkillisiä harjoittelijoita ja lisäksi he saivat hyvää palautetta maajoukkueen valmennukselta, Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula kommentoi.

Knihti on Kiukaisista kotoisin oleva 18-vuotias hyökkääjä. Tänä syksynä Knihti debytoi U20-maajoukkueessa pelaten kaksi ottelua tehoin 0+2.

– Fiilis sopimuksesta on hieno ja siitä tekee paremman vielä se, että pääsen jatkamaan uraani juuri Ässissä, jossa olen jo pitkään pelannut junnuissa. On mahtavaa, että saan palkinnon usean vuoden ajan jatkuneesta kovasta työstä. Tavoitteena tähän kauteen on pelata hyvä ja ehjä kausi isossa roolissa U20-joukkueessa ja mahdollisesti päästä myös kokeilemaan vauhtia Liigan mukana, Knihti sanoo.

Myllymaa on porilainen 19-vuotias hyökkääjä, jolla on aikaisempaa maajoukkuekokemusta U16-maajoukkueesta. Tänä syksynä Myllymaa edusti Suomea Knihdin tavoin U20-maajoukkueessa.

– On mahtava fiilis tehdä sopimus on kasvattajaseuran kanssa ja se merkitsee paljon itselle. Tärkein tavoitteeni on aina ollut päästä pelaamaan Ässien liigajoukkueessa ja nyt se on taas askeleen lähempänä. Tämän kauden tavoitteena on päästä pelaamaan mahdollisimman paljon pelejä liigajoukkueen mukana sekä pelata aina omalla parhaalla tasollani joukkueesta ja sarjasta riippumatta. Lisäksi olisi hienoa päästä kokemaan U20 MM-kisat, Myllymaa kommentoi.

Eemeli Virtanen on porilainen 19-vuotias puolustaja, joka pelasi tällä kaudella yhtä vaille kaikki Ässien harjoitusottelut.

– Virtanen on pelannut Liigan mukana harjoitusotteluissa ja hän on pystynyt otteillaan vakuuttamaan kaikki. Ilolla olemme seuranneet, kuinka hän on pystynyt siirtämään vahvuutensa junioripeleistä myös liigatasolle. Eemeli on kiekollisesti rohkea pelaaja, joka lukee peliä loistavasti, Kerttula kommentoi.

– On hienot fiilikset tehdä sopimus juuri kasvattajaseuran kanssa. Patapaidassa pelaaminen merkitsee minulle paljon, joten on hienoa päästä pelaamaan seuraavat kaudet juuri täällä. Tämän kauden tavoitteeni on päästä pelaamaan mahdollisimman paljon ja auttaa joukkuetta voittamaan, Virtanen kommentoi.