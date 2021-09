Hallitseva mestarijoukkue Rauman Lukko aloittaa jääkiekon liigakauden torstaina. Kun kiekko putoaa jäähän, alkaa kolmas kausi, jota leimaavat koronavirus ja sen tuomat rajoitukset.

Koronaviruspandemia ei ole vieläkään ohi, eikä virus kenties koskaan katoa, mutta Liiga pääsee vauhtiin helpottavien rajoitusten alla. Hallitus ilmoitti pääministeri Sanna Marinin (sd) johdolla maanantaina, että rajoituksia ollaan höllentämässä ja poistamassa lähes kokonaan syksyn aikana riippuen rokotekattavuuden kasvusta lähelle 80 prosenttia.

Kahden metrin turvavälivaatimukset ja katsomoiden erikseen tehtävät lohkojaot poistuvat jo nyt.

– Sitä viestiä, joka tuli, tervehditään ilolla, Liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi sanoi.

Kausi 2019–2020 päättyi keväällä kesken ennen runkosarjan viimeistä kierrosta, kun covid-19 alkoi levitä Suomessa. Viime talvea sotkivat rajoitukset ja seurojen taloutta tyhjissä halleissa pelaaminen.

Liigan viime kauden alkua siirrettiin myöhäisemmäksi, jolloin yleisöä sai ottaa katsomoihin. Joulukuussa lyötiin laput luukulle ja hallit tyhjennettiin yleisöstä.

Nyt näyttää, että tiukat rajoitukset ovat siirtymässä syrjään ja urheilutapahtumien ja otteluiden järjestäminen helpottuisi.

– Kyllä me ja seurat olemme joutuneet kyynistymään, Kallioniemi sanoi ja viittasi ristiriitaisiin ja usein muuttuviin tietoihin.

– Tilanne elää, ja onneksi se on muuttunut parempaan suuntaan.

” ”Aloitamme sellaisella periaatteella, että yleisön on varmasti mukava tulla halliin.”

Lukon ja TPS:n välinen liigaottelu aloittaa kauden torstaina, ja Raumalle saa ottaa noin 75 prosenttia Äijänsuon areenan katsomokapasiteetista.

Joillakin liigapaikkakunnilla katsomokapasiteetti on rajattu vielä puoleen maksimi­määrästä.

Kallioniemen mukaan jokainen rajoitus tuo seuroille tappiota, mutta oleellisinta on, miten yleisö lähtee liikkeelle ja uskaltaa täyttää halleja ja katsomoita.

– Se on täysin keskeinen kysymys. Viime syksynä ei uskaltanut. Jokainen harkitsee itse, mutta viime kaudella ei tullut koronaongelmia.

Lukon toimitusjohtaja Jukka Kunnas odottaa hopeajoukkue TPS:ää vastaan pelattavaan otteluun lähes täyttä hallia rajoitusten puitteissa.

– Aloitamme sellaisella periaatteella, että yleisön on varmasti mukava ja hyvä tulla halliin. Maskeja tulisi käyttää ja käsidesiä on saatavilla. Maskeja jaetaan hallissa, Kunnas sanoi.

Olympiastadionilla riitti tilaa Suomen ja Walesin kohdatessa 1. syyskuuta jalkapallomaaottelussa.

Raumalla ottelu on aivan erityinen, kun ennen peliä nostetaan mestaruusviiri kattoon. Lukon edellisestä mestaruudesta ehti vierähtää peräti 58 vuotta.

Lukko järjesti elokuussa kuuluisan Pitsiturnauksen, joka pelattiin yhtenä päivänä. Silloin pääsylippuja myytiin 2 700, ja liiga-avaukseen tarjolla on vähän vajaat 3 000 lippua.

Kunnaksen mukaan Pitsiturnaus oli hyvä harjoitus Liigaa varten eikä altistumisia tai tartuntoja tullut.

– Lähdemme siitä, että ne, jotka haluavat pitää etäisyyttä toisiinsa voivat sen tehdä. Yhdessä tehdään Liigan avauksesta turvallisen tuntuinen ja mahtava kokemus, hän sanoi.

Jalkapallon Veikkausliiga pääsee kesken kauden mukaan keventyneiden rajoitusten piiriin.

Toimitusjohtaja Timo Marjamaa ottaa koronakevennykset tyytyväisenä vastaan, kun otteluiden järjestäminen helpottuu.

” ”Psykologinen vaikutus on edelleen.”

– Isossa kuvassa on helpompaa, Marjamaa sanoi, ”mutta psykologinen vaikutus on ihmisillä edelleen ja totta kai se on edelleen rajoittunutta”.

Marjamaa korosti, ettei ihmisten käytös muutu nopeasti, vaikka rajoitukset kevenevät. Tähän mennessäkään jalkapallokatsomot eivät ole täyttyneet niin paljon kuin rajoitukset olisivat sallineet muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

– Kun ihmiset eivät liiku, katsomokapasiteetti ei ole selkeä ongelma.

Marjamaan mukaan viime kausi oli Veikkausliigan seuroille taloudellisesti torjunta­voitto, mutta viime ja tämä kausi heijastuvat myös ensi kesään. Seurojen mahdollisuudet kehittää toimintaansa ovat rajalliset.

Jääkiekon puolella Kallioniemi on saanut eteensä seurojen tilinpäätöksiä. Tappiot pyörivät miljoonaluokassa.

– Kumulatiiviset tappiot ovat seuroilla ja Liigalla noin seitsemän miljoonaa, mutta suomalaiselta jääkiekolta on jäänyt saamatta noin 40–50 miljoonaa tänä aikana, Kallioniemi viittasi koronakausiin.

Veikkausliigan runkosarja päättyy syyskuun lopussa, minkä jälkeen pelataan mitaleista ja putoamista vastaan.

Naisten jalkapallon Kansallinen liiga on Veikkausliigan tapaan menossa, ja sarja päättyy lokakuun puolella. Myös Kansallisen liigan ottelut pääsevät kevennettyjen rajoitusten piiriin, vaikka niissä otteluissa katsomokapasiteetti joutuu harvoin äärirajoille.

Salibandyn F-liiga käynnistyy 19. syyskuuta, ja Korisliiga alkaa vasta lokakuun alussa.

Jääkiekon Liigan avausottelut: torstai 9.9. Lukko-TPS, perjantai 10.9. HPK-Tappara, Jukurit-KalPa, JYP-HIFK, SaiPa-KooKoo, Ässät-Sport, lauantai 11.9. Kärpät-JYP, KalPa-Jukurit, KooKoo-SaiPa, Pelicans-HIFK, TPS-Ilves, Lukko-Ässät, Sport-Tappara.