Ässät pelasi viimeisen harjoitusottelunsa ennen varsinaisen Liiga-kauden alkua torstai iltana kotikaukalossa. Vierailija Vaasan Sport pesi patapaidat 3–5-lukemin. Esitys jätti paljon kysymysmerkkejä ilmoille joukkueen iskukyvystä.

Ässien harjoituskausi on sujunut kaksijakoisissa tunnelmissa. Hyviä pilkahduksia on nähty, mutta samaan aikaan itse pelissä on ollut havaittavissa paljon samoja rakenteellisia ongelmia kuin viime kaudellakin.

Noiden hyvien pilkahduksien takana on ollut yksi yhteinen tekijä – kova työnteko ja joukkueena taistelu. Ilman tätä Ässät ei tule menestymään tulevalla kaudella. Sportia vastaan etenkin avauserä näytti hyvin haluttomalta ja uniselta. Ari-Pekka Selin ei selvästikään ollut saanut ladattua suojattejaan illan koitokseen.