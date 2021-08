Nick Moutrey teki Ässien kanssa vuoden sopimuksen. Viime kaudella hän pelasi Pataan jo aiemmin tulleen Derek Barachin joukkuekaverina.

Pori

Ässät julkaisi Jokerit-ottelun ensimmäisellä erätauolla uuden pelaajan.

Kanadalainen hyökkääjä Nick Moutrey saapuu Poriin vuoden sopimuksella.

Moutreyn sopimuksesta on ollut huhuja jo muutaman päivän, kun hänen lähipiiriään ilmestyi Ässien Instagram-seuraajiksi.

Moutrey, 26, on Columbuksen varaus. NHL:ssä hän ei ole kuitenkaan pelannut. Viime kaudella hyökkääjä edusti Pataan jo aiemmin tulleen Derek Barachin tavoin AHL-seura Texas Starsia. Vakituisesti Barach ja Moutrey eivät pelanneet samassa ketjussa. 30 ottelussa Moutretylle tuli tehoja 3+2=5.

Kanadalainen on 191-senttinen ja 94-kiloinen. Hän on pelannut urallaan niin laidassa kuin sentterinä, mutta viime vuosina enimmäkseen laidassa.

– Moutrey on hyväluonteinen kaveri, jonka persoona ja työmoraali sopivat mainiosti joukkueeseemme. Hän on työteliäs pelaaja, joka liikkuu kokoonsa nähden hyvin. Suoraluisteluvoima, suoraviivaisuus ja maalille ajamiset ovat hänen vahvuuksiaan, Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula totesi Ässien tiedotteessa.

– Nick on pelannut AHL:ssa puolustavassa roolissa ja on saanut paljon vastuuta alivoimalla ja tilanteissa, jossa on pitänyt puolustaa johtoa. Nick on iso, ulottuva ja vahva kaveri myös erikoistilanteisiin. Hänen tekniset taitonsa kuten syötöt ja vastaanotot ovat kunnossa, ja hän on vahva roikkumaan kiekossa, joten saamme lisää voimaa laitojen lähelle ja maalinedustalle.

Ässät ei ole etukäteen kaavaillut Moutreyta joukkueen kärkiketjuihin, vaan kolmosketjuun Barachin laitaan.

– Pidän itseäni aggressiivisena voimahyökkääjänä, joka pelaa hyvin molempiin suuntiin. Haluan mennä ahtaisiin väleihin ja käyttää taitojani maalintekoon. Olen joukkuekaveri, johon voi luottaa kaikissa tilanteissa ja tuon johtajuutta sekä hyvää asennetta kaukaloon jokaisena päivänä, Moutrey kommentoi Ässien tiedotteessa.

Moutrey saapuu Poriin perjantaina. Ässissä hän pelaa numerolla 74.