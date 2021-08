Patapaidoilta on kuusi pelaajaa loukkaantuneena.

Linus Söderström pelasi ensimmäisen harjoitusottelunsa viime perjantaina. Nyt ruotsalaisvahti on sivussa arviolta noin viikon.

Pori

Ässät julkaisi nettisivuillaan kauden ensimmäisen poissaoloraporttinsa.

Kun joukkue on pelannut Pitsiturnauksen ja neljä täysimittaista harjoitusottelua, loukkaantuneiden lista on varsin pitkä. Sivussa on kaikkiaan kuusi miestä.

Pisin poissaoloennuste on kätensä loukanneella Leevi Viitalalla. Hän on sivussa arviolta 4–6 viikkoa.

Ykkösketjuun suunniteltu Jasper Lindsten on sivussa arviolta 2–4 viikkoa. Aiemmin ennen kaikkea jalkavammasta kärsineellä Lindstenillä on nyt tiettävästi ylävartalovamma. Myös uuden ruotsalaispuolustajan Jacob Anderssonin toipumisennuste on 2–4 viikkoa.

Ykkösvahti Linus Söderströmillä on takanaan rikkonaisia vuosia. Hän pelasi kauden ensimmäisen harjoituspelinsä viime perjantaina. Tällä kertaa ruotsalaisen arvioidaan olevan sivussa noin viikon.

Samuli Aaltosen pelikuntoa tarkkaillaan päivittäin, ja Teemu Lepauksen vamman tutkimukset ovat kesken.

Ässät aloittaa liigakautensa perjantaina 10. syyskuuta. Harjoituskaudella takana on Pitsiturnaus ja neljä täysimittaista ottelua. Edessä on vielä kaksi harjoitusottelua. Keskiviikkona Pata saa Poriin vieraakseen KHL-seura Jokerit.