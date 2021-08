Naisleijonien käsiin kytkettiin MM-kisoissa jäljitys­rannekkeet: ”Se on kisoista ulos, jos ei ole siellä, missä pitää”

Jääkiekon MM-kisoihin Kanadassa osallistuva naisten maajoukkue pääsi viiden päivän hotellihuonekaranteenin päätyttyä jo jäähallille.

Kun Naisleijonat suuntasivat Calgaryn koronakuplaan ennen lauantaiyönä alkavia jääkiekon MM-kisoja, pelisäännöt tulivat selviksi kertalaakista.

– Se on kisoista ulos, jos ei ole siellä, missä pitää, hyökkääjä Petra Nieminen kertoo hotellihuoneestaan.

– He näkevät näistä rannekkeista, missä me menemme.

Suomen joukkueen GM Tuula Puputti myöntää, että kun kisajärjestäjät jakoivat pelaajille rannekkeet. “isoveli valvoo” -vitsailulta ei voinut välttyä.

– Meillä on kaikilla ranteessa jäljitysrannekkeet, jotka on liitetty puhelimen valvonta-appiin. Sillä seurataan, että kukaan ei karkaile sovituista paikoista. On siitä vähän heitetty läppää, mutta tosi positiivisessa hengessä.

Kisojen A- ja B-lohkot on jaettu Calgaryssä erillisiin hotelleihin. Suomen kanssa saman katon alla majailevat lisäksi tuomarit ja kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n väkeä.

Hotellihuoneissa on hyvin tilaa kuntoilulle. Pelaajat saavat huoneisiinsa kerran päivässä kuntopyörän, jolla hien saa pintaan tehokkaasti.

Ruoka-annokset haetaan hotellin käytävältä. Hyvässä lykyssä tuolloin saattaa törmätä jopa toiseen ihmiseen, jos ovet sattuu avaamaan yhtä aikaa.

Netti on hotellilla kovassa käytössä. Valitettavasti käyttäjien määrä on alkanut kuormittaa linjoja pahasti.

– Verkkoyhteys on vähän prakannut, kun joukkueita on niin paljon, mutta kohtuullisen hyvin olemme löytäneet keinot. Välillä olemme käyttäneet vanhempaakin tekniikkaa. Kerran soittelimme palaverissa jopa lankapuhelimella, että saimme kaikki mukaan, Puputti nauraa.

– Se on aiheuttanut aika hauskoja reaktioita. Eivät meidän 2000-luvulla syntyneet ole edes nähneet tuollaista – saatika käyttäneet.

Niemisen mukaan hänen huoneessaan netti toimii hyvin. Käytävän toisessa päässä ei olla kuitenkaan yhtä onnekkaita.

Kun yhteydet sen sallivat, joukkue tappaa aikaa esimerkiksi Among Us -peliä pelaten. GM Puputtikin kertoo voittaneensa yhden pelin – vahingossa.

Viiden päivän hotellihuonekaranteenin päätyttyä pelaajat pääsivät jo jäähallillekin.

Jääkiekon naisten MM-kisat Kanadan Calgaryssa 20.–31.8. TV5 ja Discovery+-näyttävät Suomen ottelut.