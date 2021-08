NHL:stä tulee Poriin kasvattaja- ja lisäkorvaus.

Aleksi Heimosalmi nosti osakkeitaan keväällä alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa. Nyt porilaisella on NHL-sopimus.

Pori

NHL-seura Carolina Hurricanes on tehnyt kolmen vuoden tulokassopimuksen porilaispuolustaja Aleksi Heimosalmen kanssa.

Carolina vararsi 18-vuotiaan porilaisen tänä kesänä toisella kierroksella numerolla 44. Heimosalmi oli varaustilaisuuden ensimmäinen suomalaispoiminta.

– Aleksi on erittäin taitava kahden suunnan puolustaja. Odotamme innolla hänen seuraavaa kehitysaskeltaan, Carolinan GM Don Waddell sanoi.

Tulokassopimus tuo Heimosalmelle 750 000 dollaria (noin 635 000 euroa) kahdelta ensimmäiseltä kaudelta, jos hän pelaa NHL:ssä. Kolmas kausi on 775 000 dollarin (noin 657 000 euroa) arvoinen, jos hän pelaa NHL:ssä. Farmisarja AHL:ssä palkka on 80 000 dollaria (noin 68 000 euroa). Lisäksi sopimuksessa on 277 500 dollarin (noin 235 000 euroa) allekirjoitusbonus.

Heimosalmen sopimus tuo merkittävän potin myös hänen kasvattajaseuralleen. Kasvattajakorvausta Ässät saa tavalliseen tapaan noin 200 000 euroa. Jatkoaika uutisoi sunnuntaina, että tänä kesänä varatuista ja sunnuntaihin mennessä NHL-sopimuksen tehneistä pelaajista maksetaan lisäksi 100 000 dollarin (noin 85 000 euroa) lisäkorvaus.

Jatkoajan mukaan lisäkorvaus maksetaan kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n ja NHL:n siirtosopimuksen mukaisesti eurooppalaisille seuroille. Lisäkorvauksesta on sovittu, koska NHL:n varaustilaisuus oli tänä kesänä poikkeuksellisen myöhään.Myös sopimusten tekemisen takaraja muuttui heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin.

Heimosalmen NHL-sopimus on siis Ässille lähes 300 000 euron arvoinen.

Lisäksi on todennäköistä, että Heimosalmi pelaa vielä ensi kauden patapaidassa. Viime kaudella alle 20-vuotiaiden sarjassa pelannut porilainen on tuskin vielä valmis NHL:ään. Sääntöjen mukaan NHL-seura ei saa lähettää ykköskierroksen ulkopuolella varattua alle 22-vuotiasta pelaajaa farmiseuraan ensimmäisellä kaudella sopimuksen solmimisen jälkeen. Pelaajaa pitää tarjota eurooppalaiselle lähtöseuralle, jos sopimus on voimassa.

Heimosalmi teki Ässien kanssa kolmen vuoden sopimuksen.

Hän pelasi viime tiistaina JYPiä vastaan ensimmäisen ottelunsa Ässien edustusjoukkueessa. Niin JYPiä kuin perjantaina Sportia vastaan Pata ajoi alle 18-vuotiaiden MM-kisojen parhaaksi puolustajaksi valittua lahjakkuuttaan hyvään rooliin joukkueen kakkospariin. Heimosalmi onnistui ensimmäisissä peleissään hyvin.