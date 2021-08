Poriin palannut Jarno Kärki saa C-kirjaimen rintaansa.

Jarno Kärki on Ässien uusi kapteeni.

Pori

Ässissä nähdään alkavalla kaudella uusi kapteeni. Kasvattajaseuraansa palannut Jarno Kärki saa C-kirjaimen rintaansa.

Kärki oli kapteenina jo yhdessä pelissä Pitsiturnauksessa sekä tiistain JYP-pelissä. Kahdella aiemmalla kaudella kapteenin tehtävät ovat kuitenkin kiertäneet harjoituspeleissä, eikä Kärki halunnutkaan vielä tiistaina vahvistaa valintaansa.

– On näistä kapteeniasioista puhuttu, mutta antaa seuran tiedottaa, Kärki vastasi JYP-pelin jälkeen.

Seura vahvisti valinnan perjantaina. Varakapteeneiksi Ässät valitsi kahden edellisen kauden kapteenin Niklas Appelgrenin sekä uudet patapelaajat Alexander Ruutun ja Roni Seväsen.

Kahtena aiempana vuonna pelaajat ovat äänestäneet kapteenista liigakauden kynnyksellä. Tällä kertaa valmennus halusi tehdä valinnat itse ja jo hyvissä ajoin ennen sarjapelejä.

– Nyt saimme rauhoitettua tämän tilanteen, ja voimme keskittyä pelaamisen kehittämiseen ja ryhmäytymiseen. Kävimme torstaina ensimmäisen yhteisen keskustelun kapteeniston kanssa ja keskustelut etenivät todella hyvässä hengessä, Ässien päävalmentaja Ari-Pekka Selin kommentoi tiedotteessa.

– Jarno Kärjen halu tulla takaisin Ässiin ja ottaa isompaa roolia vakuuttivat. Hän on maailmalla ollessaan kasvanut sekä urheilijana että ihmisenä. Porilaisena pelaajana hänellä on erittäin vahva sitoutuminen Ässiin, päävalmentaja perusteli kapteenivalintaa.

Kärki, 26, on toiminut viimeksi kapteenina Ässien B-nuorissa. Patapaidassa mies pelasi viimeksi kaudella 2018–2019. Silloin hän siirtyi kesken kauden Sveitsiin. Kaksi viime kautta hyökkääjä pelasi Ruotsin pääsarjassa.

– Onhan tämä hieno kunnianosoitus ja vastuu kasvattajaseurassa. Pitää nauttia joka hetkessä, Kärki sanoi jo tiistaina ja uskoi itsekin kasvaneensa henkisesti niin, että pystyy johtamaan sekä kopissa että kaukalossa.

– Olen oma itseni tästäkin lähtien. En ole se kaikista äänekkäin äijä kopissa, mutta suu kyllä aukeaa, jos sille tulee tarvetta. Koetan auttaa kaikkia parhaani mukaan ja kantaa pelillistä johtajuutta. Haluan johtaa esimerkillä.

Appelgren jatkaa kapteenistossa A-kirjain pelipaitansa rinnassa.

– Appelgren on kapteenistossa tärkeä viestinviejä molempiin suuntiin. Useita vuosia täällä pelanneena hän tietää historiamme sekä yleisen ilmapiirin, Selin sanoi tiedotteessa.

Ruuttu ja Sevänen nousevat kapteenistoon heti ensimmäisellä kaudellaan Ässien liigajoukkueessa. Molemmilla tosin on patataustaa.

Sevänen on pelannut Ässissä juniorina, ja Ruuttu on puolestaan toisen polven ässäpelaaja. Christian Ruutun poika fiilisteli kesällä siirtoaan KalPasta Ässiin myös sillä, että hän pääsee kantamaan saman joukkueen pelipaitaa, jossa hänen isänsäkin on aikoinaan pelannut.

– Ruutulla on toisen polven kiekkoilijana ymmärrys ässäperheestä ja tästä yhteisöstä. Lisäksi hän on esimerkillinen positiivinen urheilija, Selin kehui.

– Seväsellä on kokemusta Ässistä jo juniorivuosiltaan. Hän on kasvanut laadukkaaksi liigapelaajaksi. Lisäksi hän edustaa puolustajia kapteenistossa.

