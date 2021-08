IS: Noora Räty ei lähde MM-kisoihin – ”Kieltäydyin kisoista naisurheilijan todellisuuden takia”

Räty kertoo lehdelle, että ei pysty ottamaan töistä lomaa MM-kisojen takia.

Helsinki

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen pitkäaikainen maalivahti Noora Räty, 32, ei pelaa elokuun lopulla MM-kisoissa. Ilta-Sanomat uutisoi tiistaina, että Räty on kieltäytynyt lähtemästä Kanadan Calgaryyn.

– Kieltäydyin kisoista naisurheilijan todellisuuden takia. En yksinkertaisesti pysty lähtemään töistä. En saanut lomaa, koska minulla on niin iso vastuu, maalivahtivalmentajana Minnesotassa Yhdysvalloissa töitä tekevä Räty kertoo IS:lle.

– Tällä hetkellä siellä on noin 115 maalivahtia. Jos sieltä lähtee kuudeksi viikoksi pois, ei tarvitse odottaa, että asiakkaat tulisivat takaisin. Elokuu on tärkeää sesonkiaikaa. Se on harmi, että laskuja ei voi maksaa pyhällä hengellä, hän jatkaa.

Jo toinen kohtelias kieltäytyminen

Naisten MM-kisat piti pelata jo toukokuussa, mutta pahentunut koronaviruspandemia siirsi kisat elokuulle. Räty kertoi jo maaliskuussa, että ei ota mahdollista kutsua toukokuun MM-kisoihin vastaan. IS:n mukaan Räty oli kuitenkin nimetty maajoukkueen kesän leiriryhmään.

Räty palaa Suomeen syksyllä. Hämeenlinnan Pallokerho kertoi kesäkuussa, että kaksinkertainen olympiapronssimitalisti ja viisinkertainen MM-mitalisti torjuu ensi kaudella naisten liigassa HPK:n maalilla. Rädyn mukaan pelaaminen Pekingin talviolympialaisissa 2022 kuuluu edelleen hänen tavoitteisiinsa.

Räty oli Suomen maalivahti hopeamitaleihin päättyneissä vuoden 2019 MM-kotikisoissa Espoossa.

– Pekingin olympialaiset ovat edelleen tähtäimessä. Mutta ymmärrän myös hyvin, että kieltäytymiseni MM-kisoista ei auta asiaa, Räty sanoo IS:lle.

Naisten MM-kisat pelataan 20.–31. elokuuta. Suomi aloittaa kisat Kanadaa vastaan.