Helsinki

Jääkiekon NHL-puolustaja Rasmus Ristolainen on kaupattu Buffalo Sabresista Philadelphia Flyersiin. Seurat vahvistavat siirron Twitterissä.

Buffalo saa vaihtokaupassa Philadelphian ruotsalaispuolustaja Robert Häggin, tämän vuoden NHL-varaustilaisuuden 13. varausvuoron sekä kakkoskierroksen varauksen vuoden 2023 draftiin.

Ristolainen, 26, on ollut siirtohuhujen kohteena jo useamman kauden ajan. Turkulaislähtöinen puolustaja on pelannut Sabresissa kahdeksan kautta, mutta sinä aikana joukkue ei ole päässyt kertaakaan NHL:n pudotuspeleihin.

Vuonna 2013 kahdeksantena pelaajana NHL:ään varattu Ristolainen on pelannut Buffalossa 542 ottelua, joissa hän on tehtaillut pisteet 46+199=245. Vuonna 2014 alle 20-vuotiaiden MM-kullan Suomelle ratkaissut Ristolainen on tehnyt parhaalla kaudellaan 43 tehopistettä.

Hägg, 26, teki Philadelphiassa 47 tehopistettä 236 runkosarjaottelussa.

Philadelphia on myllännyt kesällä puolustuspäätään runsaasti. Joukkue päästi tähtipuolustajansa Shayne Gostisbeheren Arizonaan ja hankki Nashvillen puolustuksessa tasaisia kausia pelanneen Ryan Ellisin vaihdossa sentteri Nolan Patrickiin ja puolustaja Philippe Myersiin.

Tämän vuoden NHL-draftin avauskierros järjestetään Suomen aikaa lauantain vastaisena yönä kello 3 alkaen.