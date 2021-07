Tampa Bay Lightning on NHL:n sinivalkoinen kummajainen.

Valtteri Filppula on viimeisin suomalainen, joka on pelannut Tampa Bayn riveissä. Filppula pelasi Lightningin riveissä 2013-2017. Neljännen kauden lopussa hänet kaupattiin Philadelphiaan.

Tampa Bay/Helsinki

Kuutisenkymmentä suomalaista pääsi jääkiekon NHL-pelien makuun kaudella 2020–21, mutta mestarijoukkue Tampa Bay Lightningissa piipahti vain maalivahti Christopher Gibson. Hänen kaksi runkosarjaottelua ei riitä nimen saamiseen Stanley Cup -pokaaliin, jonka Tampa Bay saavutti torstain vastaisena yönä.

Tampa Bay kukisti viidennessä loppuottelussa Montreal Canadiensin maalein 1–0 ja vei mestaruuden voitoin 4–1. Montrealin suomalaishyökkääjät Joel Armia, Artturi Lehkonen ja Jesperi Kotkaniemi joutuivat pettymään, mutta pääsivät kuitenkin sinne, mikä suurimmalta osalta suomalaispelaajia jäi haaveeksi.

Ennen pudotuspelejä suomalaisasetelmat olivat herkulliset, kun 16 joukkueesta 12:ssa pelasi säännöllisesti suomalaisia ja esimerkiksi Colorado Avalanche ja Carolina Hurricanes lukeutuivat ennakkosuosikkien joukkoon.

Mestaruuden vei sinivalkoisiin väreihin pukeutuva Tampa Bay – ilman yhtään suomalaispelaajaa.

Eurooppalaisosaamista joukkueessa silti riitti, kun venäläishyökkääjä Nikita Kutsherov oli pudotuspelien pisterohmu tehoin 8+24=32, venäläismaalivahti Andrei Vasilevski valittiin pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi, ja alakerran tulivoimaa edusti ruotsalainen Victor Hedman (2+16=18).

– "Vasy" oli erinomainen. Olen kertonut hänelle joka päivä, että olet MVP (arvokkain pelaaja) ja paras pelaaja. Jatkan sitä. Hän on paras. Hän piti meidät pelissä ja pelasi vielä yhden nollapelin. Se on merkittävä asia. En voi sanoa enempää, Kutsherov kehui NHL:n verkkosivuilla maanmiestään, joka piti maalinsa koskemattomana myös konferenssifinaalien ratkaisevassa ottelussa.

Neljä vuotta edellisestä suomalaismestarista

Tampa Bay voitti ensimmäisen Stanley Cupinsa 2004 ja juhli mestaruutta seuraavan kerran 2020. Toisena peräkkäisenä poikkeuskautena joukkue otti toisen peräkkäisen mestaruutensa ja liittyi harvalukuiseen joukkoon. Kerta oli vasta neljäs, kun kolmen viime vuosikymmenen aikana mestaruuden uusiminen onnistuu seuraavalla kaudella.

Edellisenä onnistui Pittsburgh Penguins, joka voitti 2016 ja 2017. Joukkueen alakerrassa pelasi Olli Määttä, joka on edellinen suomalaismestari. Suomalaisia Stanley Cupin voittajia on kaikkiaan 12, mutta loppuottelut hävinneitä on yli kaksinkertainen määrä.

Viime vuodet ovat paisuttaneet häviäjien listaa kitkerään tahtiin, kun 2018 Erik Haula, 2019 Tuukka Rask, 2020 Esa Lindell, Miro Heiskanen, Roope Hintz ja Joel Kiviranta sekä nyt Armia, Lehkonen ja Kotkaniemi pääsivät jo hipaisuetäisyydelle jääkiekon himoituimmasta palkinnosta.

Vain yksi on tehnyt uraa Tampa Bayssa

Suomalaisista Stanley Cupin voittajista Jari Kurri, Esa Tikkanen, Jere Lehtinen, Ville Nieminen, Valtteri Filppula, Rask ja Kimmo Timonen ovat myös hävinneet loppuottelut. Filppula hävisi Detroit Red Wingsissa 2009 ja Tampa Bayssa 2015.

Vuonna 1992 NHL:ään liittyneessä Tampa Bayssa on pelannut 12 suomalaista, joiden joukossa Filppula on harvinaisuus.

Filppula on ainoa suomalainen, joka on pelannut merkittävän jakson Tampa Bayssa. Hän edusti joukkuetta kausina 2013–17 ja pelasi pudotuspelit mukaan luettuna 339 ottelua. Toiseksi ahkerimmin salamapaitaan on pukeutunut Sami Salo, joka pakitteli joukkueessa 119 ottelua.