Ratsastusyrittäjä Päivi Savilahti-Bäckman joutui kokemaan vuosien piinan, joka päättyi lopulta vasta korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen. Hevosten hyvinvointia käytetään lyömäaseena talliyrittäjien kiusaamisessa, sanoo Ratsastajainliitto.

Ensimmäinen eläinsuojeluilmoitus Turussa sijaitsevasta Ratsutalli Friskalasta tehtiin vuonna 2017. Paikallinen eläinsuojeluyhdistys huolestui, kun tallin hevoset olivat kesällä öisin ulkona.

”Heinä-elokuussa! Jolloin öisin on viileämpää ja vähemmän ötököitä kuin päivällä”, tallin omistaja Päivi Savilahti-Bäckman ihmettelee.

Moni hevosalan ammattilainen pitää kesäisin hevosia laitumella pitkään, jopa ympäri vuorokauden. Hevosten lajityypilliseen käyttäytymiseen kuuluvat liikkuminen ja ruohon tasainen pureskelu muiden hevosten kanssa ulkona. Lajityypillinen käyttäytyminen tarkoittaa eläimelle luontaista käytöstä, joka lisää sen hyvinvointia.

” Lopulta valvontaeläinlääkäri kieltäytyi tulemasta tallille toteamaan yhä uudestaan, että hevoset voivat hyvin.

Päivi Savilahti-Bäckman hoitaa hevosia Friskalan ratsutallilla.

Monet hevosalan yrittäjät kokevat häirintää ja epäasiallista kohtelua sosiaalisessa mediassa.

Ratsastajainliiton tallitoiminnan kehittäjä Minna Peltonen kertoo, että talliyrittäjien yhteydenotot ovat lisääntyneet selvästi parin viime vuoden aikana. Kun aiemmin ilmoituksia ei tullut juuri ollenkaan, nyt niitä on useita vuosittain.

“Tilanne on koronan jäljiltä selvästi kärjistynyt”, hän sanoo.

Peltosen mukaan yrittäjien kiusaaminen kiteytyy usein hevosen hyvinvoinnin kyseenalaistamiseen.

“Hevosten hyvinvointia käytetään aseena yrittäjää vastaan.”

Sosiaalisessa mediassa saatetaan esimerkiksi levittää tallilta otettua yksittäistä kuvaa tai videota ja yllyttää seuraajia tekemään eläinsuojeluilmoituksia.

“Kun hevosesta ottaa riittävän monta kuvaa, jossain vaiheessa sen saa näyttämään epäedulliselta. Moni ihminen ei myöskään osaa tulkita hevosen ilmeitä oikein”, Peltonen sanoo.

”Huonolla säällä kaikki hevoset tulevat sisään”, Päivi Savilahti-Bäckman sanoo.

Eläinsuojeluilmoitukset Päivi Savilahti-Bäckmanin yrityksestä jatkuivat. Lopulta valvontaeläinlääkäri kieltäytyi tulemasta tallille toteamaan yhä uudestaan, että hevoset voivat hyvin. Savilahti-Bäckmanista kirjoitettiin myös sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla.

Ratsutalli Friskalassa on parikymmentä hevosta, isot tarhat ja laitumet sekä jokaiselle hevoselle karsina tallissa. Ilmoitusten mukaan suurin hevosten hyvinvointiongelma oli, että hevoset olivat öisin ulkona ilman makuupaikallista säänsuojaa eli pihattorakennusta. Savilahti-Bäckmanin mukaan hän arvioi joka päivä, mikä hevonen voi olla yön ulkona ja millainen sää on.

“Osa hevosista viettää aina yöt tallissa. Lisäksi kaikki hevoset tulevat talliin iltaisin, kun ratsastustunnit alkavat. Huonolla säällä kaikki hevoset tulevat sisään.”

Toisinaan ilmoittajien mukaan ongelma esimerkiksi oli, ettei hevosilla ollut loimia.

”Loimitustarve riippuu hevosesta. Osa tarvitsee loimia, mutta esimerkiksi suomenhevoset ja shetlanninponit kasvattavat niin paksun karvan, etteivät ne useimmiten tarvitse loimia. Loimet päällä ne hikoilevat ja saavat iho-oireita”, Päivi Savilahti-Bäckman selittää.

Sosiaalinen media on palveluyrittäjille, kuten hevosyrittäjille, kaksiteräinen miekka. Hyvät arviot voivat tuoda lisää asiakkaita. Toisaalta yksi pettynyt asiakas voi aloittaa lokakampanjan, joka vaikuttaa yrityksen nettinäkyvyyteen ja maineeseen.

Sosiaalisen median kautta aiemmin piiloon jääneet epäkohdat ja epäasiallinen käytös voivat tulla ilmi. Esimerkiksi Ratsastajainliitto käsitteli aiemmin tänä vuonna tapausta, jossa ratsastuksenohjaaja löi ponia.

Ratsastajainliiton Minna Peltonen korostaa, että jokaisella tallilla asioiden pitää olla kunnossa.

“Kaiken toiminnan pitää kestää kuvaaminen 24/7.”

Hän muistuttaa, että jos herää aito huoli eläinten hyvinvoinnista, oikea taho on valvontaeläinlääkäri, ei sosiaalinen media. Jos kyse on Ratsastajainliiton jäsentallista, yhteyttä voi ottaa myös liittoon.

” ”Asioita ei saa koskaan netistä pois.”

”Kyllähän uudet asiakkaat miettivät tallilleni tulemista, jos tietävät, että olen joutunut tällaiseen syyniin”, Päivi Savilahti-Bäckman miettii.

Kiusatuille yrittäjille Peltonen antaa neuvoksi ottaa heti yhteyttä nettipoliisiin. Usein jo ilmoitus yhteydenotosta poliisiin voi rauhoittaa tilanteen.

Peltonen kehottaa laittamaan yrityksen viestinnän kuntoon. Esimerkiksi säännölliset asiakastyytyväisyyskyselyt kertovat tallin palvelun tasosta enemmän kuin yksittäiset nettiarviot. Myös aktiivinen sosiaalisen median viestintä torjuu jo ennalta lokakampanjoita.

“Hevosalan ihmisten olisi hyvä aktiivisesti kertoa, miten hevosten hyvinvoinnista pidetään huolta. Joillakin talleilla on esimerkiksi nettisivuillaan osio, jossa ne kertovat, miten hevosten hyvinvointi varmistetaan.“

Kun paikallismedia kirjoitti eläinsuojelurikosepäilyistä, Päivi Savilahti-Bäckman koki maineensa menneen alueella lopullisesti. Pahimpina aikoina asiakkaista hävisi kaksi kolmasosaa. Hän joutui myymään hevosen, koska töitä ei riittänyt kaikille.

”Kyllähän uudet asiakkaat miettivät tallilleni tulemista, jos tietävät, että olen joutunut tällaiseen syyniin. Asioita ei saa koskaan netistä pois.”

Asia siirtyi läänineläinlääkärille, joka teki asiasta ilmoituksen hallinto-oikeuteen. Lopulta asia eteni vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Se antoi päätöksen asiasta vuonna 2021.

Korkein hallinto-oikeus kirjoitti päätöksessään, että “yhtiö voi jatkaa tarhaamista ilman säänsuojaa, jos hevoset vuorokauden ajasta riippumatta otetaan talliin välittömästi, kun sääolot muuttuvat epäsuotuisiksi”.

Hevosala pitää päätöstä ennakkopäätöksenä. Hevoset voivat olla ulkona ilman kiinteitä suojarakenteita, kunhan niitä seurataan ja ne voidaan ottaa tarvittaessa sisälle.

” ”Päivisin hoidin hevoset, öisin kirjoitin lausuntoja ja vastineita.”

Riippuu hevosesta, tarvitseeko se ulkona loimen vai ei.

Päätös oli Päivi Savilahti-Bäckmanille huojennus. Vuosien prosessi oli kuitenkin raskas.

“En rikkonut mitään lakia. Hevoseni voivat hyvin ja menen hyvällä omatunnolla nukkumaan. Silti olin vuosia tällaisessa syynissä. Päivisin hoidin hevoset, öisin kirjoitin lausuntoja ja vastineita.”

Suomessa yrityksen kunniaa ei voi loukata. Yrittäjän nimellä tehtävä lokakampanja voi täyttää kunnianloukkauksen kriteerit, mutta asian vieminen oikeuteen on hidasta ja kallista. Minna Peltonen sanoo, että pienet talliyrittäjät kokevat tilanteen vaikeana.

“Yrittäjällä on taustalla usein oma hevosharrastus ja rakkaus hevoseen. Tämän lisäksi yrityksessä on kiinni henkilökohtainen talous. Kun sitä vastaa hyökätään, se on raskasta.”

Kiusaamistarkoituksessa tehdyt eläinsuojeluilmoitukset kuormittavat viranomaisia, kuten valvontaeläinlääkäreitä ja poliiseja. Minna Peltonen muistuttaa, että teoilla on myös yhteiskunnallisia vaikutuksia. Uupunut yrittäjä ei ole kenenkään etu.

“Kiusaaminen ei kohdistu vain yrittäjään vaan sillä on vaikutuksia tallin asiakkaisiin, työntekijöihin ja alihankkijoihin.”

Päivi Savilahti-Bäckman ajattelee, että perättömien eläinsuojeluilmoitusten ja häirinnän takana on ihmisten pahoinvoinnin lisäksi erkaantuminen eläimistä ja luonnosta. Moni ei ymmärrä, millainen eläin hevonen on.

”Hevosia inhimillistetään. Ajatellaan, että ne kaipaavat samoja asioita kuin ihminen. Että niille pitää olla öisin untuvatäkki ja -tyyny. Olen sanonut kaikille, että tervetuloa meille tutustumaan hevosiin ja toimintaan, kerron siitä mielelläni.”

Minna Peltonen on asiasta samaa mieltä. Hevosta eläimenä ei tunneta.

“Jos ajaa autolla laitumen ohi, jossa kuusi hevosta seisoo ja yksi makaa kyljellään pää maassa, ensimmäinen ajatus on, että hevonen on kuollut. Oikeasti hevonen nukkuu niin kuin me hevosammattilaiset toivomme sen nukkuvan: syvässä unessa makuultaan.”