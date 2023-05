Kankaanpään kaupunginjohtaja menee metsään - Hatanpään metsärakkaus on peräisin lapsuudesta: "Ei sen parempaa olekaan!"

Mika Hatanpään tärkeä ja metsään vievä harrastus on metsästys.

Tilaajille

Mika Hatanpää toteaa, että suomalainen luonto ja metsämaisemat ovat meille miltei itsestäänselvyys. Jokaisella on myös omat tapansa ”olla” metsässä. ”Ja jos metsä jotain antaa, se myös ottaa. Aika on sellainen asia, jota ei aina ole tarpeeksi.”

Aamuhämärissä kävelet perinteisessä suomalaisessa sekametsässä erilaisissa maastotyypeissä. Tuolla on kangasmetsää ja edessä pieni kivikko. Havupuiden joukossa on koivuja ja puiden lomasta aurinko nousee. Ilma on raikasta ja voit kuulla kuinka metsä herää. Otat hörpyn kahvitermarista.

”Ei sen parempaa olekaan.”