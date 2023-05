”Isä kysyy minulta eikä Googlelta” – Henkka Remes on Ylen viisutietäjä ja helsinkiläistynyt porilainen: iholle on ikuistettu Kallon majakka, mutta Poriin liittyy myös ikäviä muistoja

Henkka Remes on vasta 23-vuotias, vaikka on ollut jo viisi vuotta Ylellä. ”Minulla ei ole mikään kiire, mutta samaan aikaan haluaisin tehdä enemmän vaikka olen tehnyt jo vaikka ja mitä.”

”Minä? Mukana Euroviisuissa? Siinä ohjelmassa, jota olen katsonut ihan lapsesta asti? Aika outoa ja hämmentävää, mutta ihan sairaan siistiä päästä läheltä katsomaan, kokemaan ja olemaan osa Euroviisuja!”

Henkka Remes tulee vastaan ”isoille oville” ja myöntää, että saa välillä nipistää itseään koska on monen unelmaduunissa, myös omassaan. ”Yle on monelle THE paikka. En olisi itsekään uskonut mihin pääsen ja mitä tekemään.”

Remes on parhaillaan mukana Ylen Viisukupla-ohjelmassa ja UMK:n somessa, mutta vaikuttanut myös Uuden Musiikin Kilpailun taustalla, tehnyt radiolähetyksiä, somea ja kuuluu esimerkiksi Yle Areenan Viki ja Köpi Show’n tiimiin. Ylen ruokalassa on vaikea käydä niin, että ei kehenkään tuttuun törmäisi.

Kuka? Henkka Remes 23-vuotias toimittaja. Työskentelee Ylellä. Viimeisimmät projektit: UMK, Euroviisut, Viisukupla-ohjelma ja Viki ja Köpi Show. Asuu Helsingissä, kotoisin Porista. Perhe: isä, äitipuoli ja kolme pikkuveljeä. Harrastaa luistelua, tanssia, käsitöitä, mutta tykkää myös maata sohvalla ja katsella televisiota. Tärkeitä asioita: perhe, sukulaiset, oma rauha ja hyvinvointi sekä ystävät. Tärkeitä arvoja: tasa-arvo ja ennakkoluulottomuus. Haaveilee siitä, että tärkeät asiat pysyvät jatkossakin elämässä, voisi lähteä kisaamaan luistelun aikuisten sarjassa ja olla mukana joskus Suomessa järjestettävien Euroviisujen tekijätiimissä. Instagram: @henkkaremes Viisukupla

”Yritän pitää koko ajan mielessä sen, että olen vasta 23-vuotias, vaikka olen ollut jo viisi vuotta talossa. Minulla ei ole mikään kiire, mutta samaan aikaan haluaisin tehdä enemmän vaikka olen tehnyt jo vaikka ja mitä. Olen voinut jopa valita mihin projektiin tarttua.”

Luova työ on samalla mahtavaa, mutta todella stressaavaa. Remes myöntää, että hänellä on välillä oman pään sisällä 38 välilehteä auki samaan aikaan.

”Olen ihan mestari luomaan oman pään sisäistä kiirettä ja stressaamaan.”

Remes ei pelkää leipiintymistä, mutta ei ehkä myöskään osaa asettua johonkin ja pysyä siinä.

”Kaikessa on puolensa: on hauskaa mutta raskasta tehdä montaa eri asiaa samaan aikaan. Olisi kiva kokeilla sitäkin, että olisi vain yksi työ. Kiinteä kuukausipalkka ainakin kiinnostaisi”, Remes naurahtaa.

”Olen kyllä aika tyytyväinen tämänhetkiseen elämään ja olen onnellinen. Saan tehdä töitä hyvien ystävien kanssa, eikä työni aina edes tunnu työltä.”

Luistelu on Remekselle rakas harrastus, jossa voi aina kehittyä ja tehdä siistejä juttuja. Harrastus alkoi jo lapsena, mutta jäi sivuun yli kymmeneksi vuodeksi. ”Luistelu on helppo tapa nollata duuniaivot täysin ja siinäkin saa olla luova ja tehdä suurella intohimolla.”

Uutisista hyvää iltaa!

Remes halusi lapsena olla koiranhoitaja.

”Mammalla ja enolla oli koiria ja rakastin paijata niitä.”

Yläasteella Remes oli aivan varma, että hänestä tulee sittenkin kondiittori. Rippijuhliin tehdyt kolme sacherkakkua riitti vakuuttamaan, että ei ehkä sittenkään.

”Muistan ala-asteelta vaiheen, jossa halusin kovasti olla uutistenlukija. Tuohon aikaan uutisia luki muun muassa Peter Nyman. Istuin pulpetissa uutislukija-asennossa kirjojen kanssa.”

Kuinka ollakaan, eräänä vuonna koulun joulujuhlassa oli uutislähetysosuus. Remes pääsi tietysti mukaan, mutta...

”Minut pistettiin meteorologiksi ja seisoin sääkartan edessä. Mikä vääryys!”

Sujuvaa poria

Remeksen käsi heilahtaa hänen puhuessaan ja siellä vilahtaa tuttu porilainen maamerkki. Kaikista kaupungeista juuri Pori on mennyt Remeksen iholle alle – ja miksi ei olisi? Porissa on Remeksen juuret ja Satakunnassa asuu lähes koko suku. Pori on hänen äidinkielensä. Iso osa hänen identiteetistään kääriytyy uniikkiin porilaisuuteen.

Remekselle porilaisuus on aika itsestäänselvää, mutta jotkut välillä kyseenalaistavat hänen porilaisuutensa, sillä Remes on muuttanut Turun lähelle jo vuonna 2006, juuri ensimmäisen luokan alussa.

”Poriin on kiva mennä, mutta sieltä on myös kiva lähteä pois,” Remes toteaa virnistäen.

Henkka Remes myöntää joka kerta Kallossa käydessään hämmästyvänsä yhdestä asiasta: ”En kestä kuinka pieni ja söpö majakka onkaan.”

”Ei vaan, Pori oikeasti merkitsee minulle paljon, mutta sinne liittyy hyviä ja huonoja muistoja.”

Kallo on Remekselle valtavan tärkeä paikka, merkitsee rauhaa ja juuri siksi Kallon majakka on tatuoituna käteen.

Remes nimeää toiseksi tärkeäksi asiaksi Pori Jazzit. Hän on pienestä asti kävellyt jazzkadulla ja Remeksen isoäidillä on koskettava tapa: ”Saan häneltä joka vuosi Pori Jazz-paidan.”

Remeksen hyviä Pori-muistoja varjostaa isosti äidin väkivaltaisuus.

”Hän oli todella väkivaltainen. Välillä enemmän ja joskus vähemmän. Kuvioon liittyi myös muun muassa tapaamisongelmia ja paljon muutakin.”

”On aina välillä hämmentävää, että kaiken tuon jälkeen Pori on itselle niin tärkeä paikka. Voisi nimittäin olla helposti toisinpäin enkä enää koskaan katsoisi sinne päinkään. Elämä meni niin kuin meni. Ei sille oikein voinut mitään.”

Vaikka äidin väkivaltaisuus on kipeä asia, Remes on halunnut siitä avoimesti puhua.

”Vastaavaa representaatiota ei ihan hirveästi ole, mutta ehkä voin omilla kokemuksillani auttaa jotain muuta pääsemään pois vastaavasta tilanteesta.”

Jos Remes laitetaan pakkovalinnan eteen, mitä hän tekisi: olisiko hän mielummin kameran takana taustatiimissä vai kameran edessä esiintyjänä? ”Paha paikka, sillä tykkään todella paljon esimerkiksi editoida ja kikkailla siellä tekstityksillä, mutta silti valitsen kameran edessä olon. Siinä pääsee tekemään niin paljon ja erilaisia juttuja ja on aika etuoikeutettu olo kun saan olla Viisukuplassa ja somessa esillä.”

Kerran vuodessa – onneksi ja ikävä kyllä

Remes on aina etsinyt tietoa, ollut kiinnostunut asioista ja haaveillut jopa omien tietokirjojen kirjoittamisesta. Oli oikeastaan asia mikä tahansa, vaikka banaanikärpäset tai Euroviisut, Remes löytää itsensä yhä syvemmältä. Kuka? Mitä? Missä? Miksi?

”Nippelitiedot ovat kiinnostaneet minua ihan pienestä asti. Ehkä toimittajuus on on kytenyt pinnan alla sieltä asti.”

Remes toteaa, että Euroviisut oli ihan aluksi mielenkiintoinen ohjelma siksi, että silloin sai valvoa. Muu perhe ei koskaan uponnut Euroviisu-maailmaan, mutta Remes löysi sanattoman yhteyden ja tunsi taian.

”Rakastan Euroviisuja! Minut valtaa keväisin viisufiilis, pakahduttava odotus ja lapsenomainen innostus – sellainen tunne, jota on vaikea sanoin kuvailla. Jännittää, mutta samalla olen niin rauhallisen onnellinen, että voisin poksahtaa.”

”Euroviisut on vain kerran vuodessa, onneksi ja ikävä kyllä.”

Mikä? Neljä kysymystä Euroviisuista 1. Millainen on hyvä euroviisu? ”Se voi olla lystikäs ja sisältää huumoria, kuten Verka Serduchka. Kappale tai esittäjä ei tee itseään naurunalaiseksi, mutta tuottaa hyvää mieltä eli on hyvin tuotettu. Hyvä euroviisu voi olla myös vakavampi, rakennettu vahvaan lavashow:n ja genreltään poppia tai rockia. Oli viisukappale mikä vain, siinä pitää olla jotain uutta ja yllättävää, jäädä mieleen.” 2. Nouseeko voittajaviisu aina universaaliksi hitiksi? ”Ei välttämättä. Monen suosikki voi olla sellainen, joka ei ole kerännyt suurta pistemäärää, mutta niissä on jotain viisutaikaa. Esimerkiksi Armenian viisu (Rosa Linn ja Snap) lähti lentoon vasta viisujen jälkeen, vaikkei sijoittunut niin hyvin.” 3. Miten voittaa Euroviisut? ”Riippuu niin paljon vuodesta! Joka vuosi nousee esille uusia juttuja ja kappaleen pitää yksinkertaisesti koskettaa jollakin tavalla. Tekijöiden pitää myös uskoa omaan tekemiseen ja rakentaa lavashow joka vahvistaa tunnetta.” 4. Mikä merkitys on itse esityksellä? ”Periaatteessa jo pelkän kappaleen pitäisi riittää, mutta visuaalisuus on isossa roolissa. Euroviisuissa kyse on tv-lähetyksestä. Kappaleen ja esityksen pitää jutella keskenään ja esityksen olla artistin näköinen.”

Remeksellä on hämärä mielikuva Lordin voitosta vuodelta 2006, mutta viisurakkaus syttyi kolme vuotta myöhemmin kun norjalainen Alexander Rybak voitti kappaleella Fairytale.

”Minua on Euroviisuissa alusta asti kiehtonut ajatus siitä, että koko Eurooppa katsoo samaa lähetystä.”

Periaatteessa olisi voinut käydä niinkin, että Remes muiden tapaan istuu tulevana lauantaina tv:n ääressä sipsi- ja karkkikulhojen kanssa, mutta: ”Näinhän sen pitikin mennä. En osannut edes ajatella, että tällainen mahdollisuus sukeltaa viisukuplaan aukeaa.”

”Silti voisi olla joskus ihan kivakin, että voisi katsoa Euroviisuja niin kuin lapsena ja haltioitua esityksistä eri tavalla. Nyt kun mietin viisuja, mietin myös töitä.”

Remes on koulutukseltaan media-assistentti, mutta hänellä on myös tubettaja-menneisyys. ”Tube on minun uralla käänteentekevä juttu. En mielelläni katso vanhoja videoita ja olen miettinyt niiden piilottamistakin, mutta en olisi tässä ilman tubea.” Remes muistelee nauraen hakeneensa yläasteiässä ensimmäistä kertaa Summeriin, mutta ei päässyt. ”Olen katsonut sen videon. En ihmettele yhtään etteivät ottaneet minua!” Onneksi Remes haki uudestaan vuonna 2017 ja silloin ovi aukesi.

Paljon enemmän kuin laulukilpailu

Kun Euroviisut vuonna 2020 peruttiin koronan vuoksi, Remes ymmärsi mitä viisut hänelle oikeasti merkitsee. Se on paljon enemmän kuin laulukilpailu. Sydämen asia. Viisuissa saa olla avoimesti oma itsensä ja Euroviisut on monelle seksuaali- ja sukupuolivähemmistön edustajalle turvallinen paikka. Kaikki kannustavat kaikkia.

Remes oli tuolloin YleX:llä töissä tehden erilaisia tuurauksia ja sai idean viisuaiheisesta podcastista. Syntyi UMK Podcast jota Remes teki kaksi kautta. Podcast oli myös ponnahduslauta UMK-ohjelmaan ja uusimpaan projektiin, Viisukupla-ohjelmaan. Vaikuttaa siltä, että Remes on ollut istuttamassa moneen viisuhuumaa joka on nyt poikkeuksellisen korkealla eikä Euroviisut ole ollut aiemmin niin iso juttu kuin nyt. Kiitos Remeksen.

”Noooo, enhän minä nyt tässä yksin ole! On ilo olla osa tiimiä joka tekee tällä hetkellä viisuja.”

”Ennen oli oikeastaan jopa vähän nolo tykätä viisuista tai osallistua kilpailuun. Lordin voitto teki innostukseen pienen piikin, mutta aika pian into lopahti. ”

”On todella virkistävää näiden ajatusten jälkeen olla siinä tilanteessa kuin nyt. Me voimme ihan vakavissaan sanoa, että Suomi voi voittaa. Meidän on niin monena vuonna pitänyt jännittää, että päästäänkö edes finaaliin.”

Jos, huom JOS, Käärijä ei voita, kuka on Remeksen mielestä meidän pahin vastustaja? ”Loreen. Hiton ruotsalaiset, miksi juuri tänä vuonna?” Vaikka Remes pelkääkin Ruotsin nousevan ohi, toteaa hän silti, että Ruotsin laskelmoitu poppibiisi ei välttämättä ole sitä, mitä viisuissa tänä vuonna haetaan. ”Lisäksi Euroviisuhistoriassa on voitettu vain kerran samalla edustajalla ja Ruotsin mahdollinen voitto toisi maan myös Irlannin kanssa tasoihin voittojen määrässä.”

Tietäjät tietää

UMK:n sosiaalisessa mediassa Remes avaa monelle viisufanillekin uusia asioita, ilmiöitä, yksityiskohtia ja nippelitietoja. Jotain kertokoon Remeksen asiantuntemuksesta se, että hänen oma isäkin mieluummin kysyy Henkalta kuin kirjoittaisi viisuihin liittyvän kysymyksen Googleen.

”Vaikka tiedän jo paljon, koko ajan tulee jotain uutta. Tekisin tätä vaikka en tekisi viisuja työkseni. Olen luonteeltani asioihin uppoutuja ja on hienoa, että pääsen jakamaan tietolöytöjäni muillekin. ”

Remes ei vielä tätä tietoa löydä mistään, mutta pakkohan tämä on kysyä: Kuka voittaa tänä vuonna Euroviisut?

”Käärijä! Totta kai.”

”Hän on todella valloittava persoona ja on käsittämättömän ihanaa nähdä hype Suomen ympärillä. Hän tekee sitä missä hän on todella hyvä, on helposti lähestyttävä mutta syvällinen hassuttelija. Kaikki on kohdillaan. Viisukupla ei puhkea.”