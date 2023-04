Wide ContentPlaceholder

Elämäni verkossa

Millaista on tietokonepeleihin päivästä toiseen uppoutuvien nuorten elämä? Tutkijalla on tähän selkeä vastaus, mutta niin on Kanadasta Suomeen muuttaneella porilaisella Justin Soujahillakin.

