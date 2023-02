Wide ContentPlaceholder

Tia Mikkola ja Marko Uusitalo eivät ole parisuhteessa, mutta elävät kuten pariskunta ja kasvattavat lapsia yhdessä. Kesällä arki muuttuu, kun Uusitalo palaa töihin.

Ihmiset | Elämä

Kaksi kertaa kaksoset

Tia Mikkolalla ja Marko Uusitalolla on kahdet alle kaksivuotiaat kaksoset, 9-vuotias esikoinen, eläimiä ja viljelyksiä kahdella tilalla. Nyt he kertovat, millaista suurperheen pyörittäminen on.

Arki sujuu tarkan aikataulun mukaan, kun perheessä on neljä alle kaksivuotiasta lasta. Niinpä tuplavaunuista kuuluu pientä kitinää joka päivä lähes minuutilleen samaan aikaan, kertoo Marko Uusitalo. Olemme pientilalla parintuhannen ihmisen Köyliössä, joka kuuluu nykyään Säkylään. Kello on 11.37, ja viisikuinen Emilia tapittaa isäänsä vaunuista. Kaksoissisko Jemina vetelee vierellä vielä sikeitä. Hetkeä aiemmin Uusitalo on kertonut, että pienemmät kaksoset heräilevät ”kello 11.35 tai siinä suunnilleen”.