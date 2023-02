Main ContentPlaceholder

Ihmiset

Sairaanhoitaja Piamari Kaarion käteen jää 5 000 euroa kuukaudessa: Hän muutti Norjaan, kun mitta tuli täyteen – Maiden välillä on valtavia eroja

Tamperelaislähtöinen sairaanhoitaja Piamari Kaario lähti vuosi sitten töihin Ruotsiin ja Norjaan. Hänen kokemuksensa on, että palkka on vain yksi asia. Suomessa pitäisi monen asian parantua, jotta hän palaisi kotimaahansa töihin. Naapurimaissa sairaanhoitajien ammattiylpeys on suurempi kuin Suomessa.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Sairaanhoitaja Piamari Kaario työskentelee Otiumin vanhainkodissa Norjassa. Helmi-koira saa seurata emäntäänsä työpaikalle.

Suomalaisen sairaanhoitajan Piamari Kaarion mitta täyttyi keväällä 2022. Tammikuussa 2023 tamperelaislähtöinen Kaario vastaa videopuheluuni Pohjois-Norjassa Tromssassa. Hän on luvannut kertoa, miksi päätyi lähtemään töihin ulkomaille ja vertaamaan Suomen, Ruotsin ja Norjan terveydenhuoltoa työntekijän näkökulmasta.