Satakunnan SAMDY ry on auttanut autismista ja ADHD:stä kärsiviä 28 vuotta – nyt yhdistys kamppailee taloudellisessa ahdingossa

SAMDY on käynnistänyt rahankeräyksen pitääkseen monien henkireikänä toimivat vertaistukiryhmät käynnissä.

Tilaajille

Satakunta

”Kun vanhemmat ovat mukana ryhmissämme ja retkillämme, he iloitsevat, kuinka helpottavaa on olla oma itsensä ilman että kukaan tuomitsee. Kerrankin on niin, että kukaan ei katso pitkään, jos lapsi käyttäytyy vähän erikoisella tavalla.”

Näin kertoo Satakunnan SAMDY ry:n puheenjohtaja Saara Korkeamäki. Yhdistyksen hallituksen jäsen Mervi Pistool jatkaa.