Pauliina Laitinen on tunnettu eritoten taideasiantuntijana, mutta Tiktokissa hän haluaa puhua aivan muista asioista. Tänä vuonna yksi niistä on naisviha.

”No hei.” Näillä sanoilla Pauliina Laitinen aloittaa videopalvelu Tiktokissa julkaisemansa videot. Laitinen tunnetaan porilaislähtöisenä mutta sittemmin helsinkiläistyneenä taideasiantuntijana, mutta somevideoissaan hän puhuu jostakin ihan muusta: hyvistä käytöstavoista ja ihmisenä olemisesta.

Hänen seuraajansa ovat saaneet myös nauraa kepeiden videoiden äärellä.

Tänä vuonna Laitisella on kuitenkin harvinaisen painavaa sanottavaa.

Hän on julistanut vuoden 2023 vuodeksi, jolloin hän puhuu naisvihasta.

Ajan hengessä on Laitisen mukaan jotain sellaista, johon on hänestä puututtava. Uutiset maailmalta kertovat karuista muutoksista naisten oikeuksiin. Jo saavutettujakin oikeuksia voidaan viedä nopeasti.

Elokuussa 2021 Taleban syrjäytti Afganistanin hallinnon. Uusi hallinto on rajoittanut kovalla kädellä erityisesti naisten oikeuksia. Heiltä on muun muassa kielletty yliopisto-opinnot ja työskentely kansalaisjärjestöissä sekä rajoitettu liikkumista ja kiristetty pukeutumissäännöksiä.

Viime kesäkuussa taas korkein oikeus kumosi Yhdysvalloissa laajan aborttioikeuden. Sen jälkeen moni osavaltio on kieltänyt aborttioikeuden kokonaan tai vaikeuttamaan sitä merkittävästi.

Ympäri maailmaa voimistunut anti-gender-liike näkyy myös suomalaisessa keskustelussa. Liike vastustaa aktiivisesti naisten sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.

”Koen, että jotakin on liikahtanut, ihan kuin olisimme menossa kehityksessä taaksepäin”, Laitinen sanoo.

Tasa-arvo nähdään usein yhdensuuntaisena kehityksenä, jatkuvana parannuksena, joka etenee välillä madellen, välillä rajuina sykäyksinä.

Mutta kulttuurit muuttuvat jatkuvasti, eikä suunta aina ole edellistä parempi, Laitinen sanoo.

”Sen takia on aina tärkeä päivittää tilannetta myös Suomessa, katsoa missä kohtaa kulttuurimme kehitys on. Pohtia olemmeko oikeasti suvaitsevaisia, ja pitää huolen että emme mene taaksepäin.”

Naisviha on kuin home talon rakenteissa, Laitinen vertaa.

”Se ei poistu sillä, että peset ja maalaat, vaan on oikeasti mentävä rakenteisiin ja korjattava niitä.”

Yleisöä Laitisella riittää. Hänellä on Tiktokissa yli viisikymmentätuhatta seuraajaa, joista monet ovat nuoria.

Ruutukaappaus Tiktokista.

Tyttöjen ja naisten syrjintä ja vähättely näkyvät läpi elämän, monella eri tavalla, Laitinen sanoo.

Hän itse kokee päässeensä helpolla, mutta kokemuksia on kertynyt silti.

Varhaisimmat muistot vähättelystä hänellä on alakoulusta. Laitinen voitti matematiikkakisan, seuraavalle sijalle ylsi poika.

”Hänet mainittiin, mutta ei minua”, Laitinen muistelee.

Nyt aikuisena Laitinen näkee paljon naisvihaa etenkin sosiaalisessa mediassa.

Vihapuhetta on toki sosiaalisessa mediassa muutenkin, mutta etenkin suositut nuoret naispuoliset sisällöntuottajat saavat suorastaan järkyttäviä kommentteja perustuen juuri sukupuoleensa.

Kun ilkeä kommentointi kohdistuu Laitiseen itseensä, hänellä on selvä toimintasuunnitelma.

”Estän sellaiset ihmiset.”

Jos toisen sisällä riehuu viha, ei sitä voi sammuttaa vain vastaamalla törkykommenttiin mukavasti. Yleensä töryn suoltaminen vain jatkuu ja jatkuu, kunnes sen vaientaa estolla.

” ”Niiden, keillä on valtaa, on näytettävä esimerkkiä.”

Etenkin netissä syrjintää ja vihapuhetta perustellaan usein sananvapaudella, sivistysvaltioon olennaisesti kuuluvalla oikeudella ilmaista mielipiteensä.

”Mutta silloin, kun halveksit, onko oikein, että julkisesti oksennat sen?”

Nuorempana Laitinen oli herkempi muiden kommenteille. Nyt hän on oppinut, ettei jonkun muun häntä kohtaan tuntema viha johdu hänestä, vaan vihaajasta itsestään.

Viisikymppisenä on helpompi olla provosoitumatta kuin nuorena.

”Huomaan olevani itse tällaisessa elämänvaiheessa, että jos nuolia tulee, ne sinkoilevat ohi.”

Pauliina Laitinen on tätä nykyä Tiktok-julkkis.

Päättäjien pitäisi puuttua vihaan, Laitinen sanoo.

”Niiden, keillä on valtaa, on näytettävä esimerkkiä.”

Laitinen tahtoisi nähdä tekoja niin poliitikoilta, kasvattajilta, taiteen tekijöiltä kuin medialtakin.

Ruotsissa paljon aikaa viettänyt Laitinen on kokenut naapurimaan olevan tasa-arvotyössä Suomea edellä, vaikka esimerkiksi feministiseksi julistettua lumenluontia onkin pilkattu.

Feministisellä lumenluonnilla tarkoitetaan viime vuosikymmenellä Ruotsissa aloitettua mallia, jossa kevyen liikenteen väylät aurataan ennen teitä. Tavoitteena on, että näin etenkin naiset, vanhukset ja muut autotta liikkuvat pääsevät poistumaan kotoaan, vaikka lunta olisikin satanut. Miehillä kun tapaa olla enemmän autoja kuin naisilla.

”Asia on herättänyt vähän hilpeyttä, mutta siellä takana on totuus. Ja on oikein kunnolla, näkyvästi tuotu esiin, että me emme hyväksy tätä.”

Laitinen uskoo, että yksinäisyys ja paha olo synnyttävät vihaa. Suuttumus elämää kohtaan voi löytää kohteen naisista.

Siksi naisvihasta puhuttaessa on Laitisen mielestä puhuttava nuorista. Kukaan ei synny täynnä vihaa. Varsinkin nyt maailmanlaajuisten kriisivuosien jälkeen nuoret tarvitsisivat tukea, jotta pahoinvointi ei muuttuisi vihaksi.

Miehet hakevat selvästi vähemmän apua mielenterveysongelmiinsa kuin naiset. Esimerkiksi Mieli ry:n Kriisipuhelimeen soittavista vain joka kolmas on mies.

Jos viha voittaa, on vaarana myös se, että etenkin nuorten naisten tila pienenee, he vaikenevat ja alkavat pienentää itseään.

”Nuorten ääni on äärimmäisen tärkeä, se että nuoret uskaltavat olla esimerkkinä ja olla rohkeita. Jos nuoret tytöt näyttävät ihoaan, niin antaa heidän tehdä niin.”

Provosointi on yksi naisvihan näkyvä muoto, Laitinen sanoo. Se on ehkä myös sosiaalisessa mediassa yleisin: kerrotaan naiselle, kuinka hän tekee ja on väärin. Pukeutuu nainen somekuvissaan sitten paljastavasti tai peittävämmin, jonkun mielestä tyyli on sopimaton. Samaa koskee ehostautumista: meikkiä on kommenttikentän perusteella usein joko liikaa tai liian vähän.

Tavoitteena on Laitisen mukaan saada aikaan jokin reaktio, saada kohde murtumaan, tuntemaan itsensä mitättömäksi ja muuttamaan käytöstään sellaiseksi kuin haukkuja haluaa.

Näihin tilanteisiin Laitisella on vihan kohteeksi joutuneille neuvo, jonka hän on huomannut toimivaksi: älä reagoi siten kuin sinulta odotetaan tai lopeta tekemästä sitä mitä haluat.

”Voit myös reagoida niin, että teet sitä entistä enemmän.”