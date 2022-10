Sanna ja Anton ovat platonisia elämänkumppaneita, jotka jakavat arjen ja rakkauden mutta eivät sänkyä.

Sannalla on kumppani, jonka kanssa hän on romanttisessa suhteessa. Pari ei vielä asu yhdessä, mutta se on suunnitelmissa. Romanttisen kumppaninsa kanssa Sanna jakaa tiiviisti arjen ja juhlan ja harrastaa seksiä.

Sitten Sannalla on Anton. Anton asuu Tampereella vain muutaman sadan metrin päässä Sannasta. Antonin kanssa Sannalla on yhteinen auto, ja Anton hoitaa Sannan asunnolla Sannan kissaa silloin kun tämä on työmatkalla Helsingissä.