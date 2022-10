Wide ContentPlaceholder

Justin Soujah, 23, vetää Porin raviradalla pelintekokerhoa. Hän tähtää peliyrittäjäksi ja luokanopettajaksi, joka käyttää pelejä opetustarkoituksiin. ”Pidän merkityksellisyyden tunteesta, jonka opettamisesta saa.” Hänet kuvattiin pelintekokerhon kokoontumisessa.

Ihmiset | Tietokonepelit

Elämäni verkossa

Millaista on kuulokkeiden tai virtuaalitodellisuuslasien kanssa tietokonepeleihin päivästä toiseen uppoutuneiden nuorten elämä? Tutkijalla on tähän selkeä vastaus, mutta niin on Kanadasta Suomeen muuttaneella porilaisella Justin Soujahillakin. Hän kertoo, millainen oli netissä pelaten vietetty nuoruus ja miten kokemus häneen vaikutti.

Tilaajille

Pori ”Kaikki ystäväni jäivät Kanadaan, kun muutin Torontosta Suomeen 10-vuotiaana vuonna 2009. Ennen Raumaa ja Poria asetuin Pudasjärvelle kanadalaisen äitini ja suomalaisen isäpuoleni kanssa. Isäpuoleni tuli elämääni, kun olin noin kuusivuotias. Hän oli tavannut äitini netissä, myynyt kaiken ja muuttanut Torontoon. Suomea kotona ei puhuttu. En osannut sitä sanaakaan, kun saavuimme Pudasjärvelle.