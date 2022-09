Saludin perustaja Hannu Wiss toi espanjalaiset, israelilaiset ja unkarilaiset ruoat ennen internetiä ja matkailubuumia. Pitkään uraan mahtuu menestystä, onnea ja järkytyksiä.

Hannu Wiss on saanut useita tunnustuksia yli 50 vuotta kestäneestä urastaan. Kaulassaan hänellä on pohjoismaisen keittiömestareiden liiton ansiomerkki, Gordon Rouge -mitali.

Asunto on täynnä pahvilaatikoita, täällä tehdään muuttoa. Olohuoneen pöydällä on pino kansioita, joihin on talletettu valokuvia, lehtijuttuja ja mainoksia.

Nuorukainen hymyilee ensimmäisissä kuvissa hieman ujosti. Kuvat on otettu ravintola Tiiliholvissa, jossa hän työskenteli uransa alussa.