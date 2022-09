Susan Ruususen, 51, reposaarelaissuvun motto on ”omia ei jätetä”, mikä piti myös pääministerikohun aikaan

Kuusitoista vuotta sitten luvialaissyntyinen Susan Ruusunen eli hyvin erilaista elämää valokeilassa pääministerin naisystävänä. Nyt Reposaaren Siikarannassa asuntovaunuilee nainen, joka kertoo käyneensä läpi perinpohjaisen muutoksen.

Pori

”Otatteko kahvia? Tuossa on vegaanista omenapiirakkaa. Leivoin sitä tyttäreni kanssa”, Susan Ruusunen, 51, kehottaa ja viittilöi tomerasti istumaan.

Ruususen ja hänen isänsä Tony Niemen, 78, asuntovaunupaikkojen välissä on yhteinen, syyskesän yösumusta hieman kostea hirsipöytä, johon on katettu myös kauramaitoa. Sekin on Ruususen tyttären jäljiltä.