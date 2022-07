Gen Takagi tapasi elämänsä naisen Tinderissä ja muutti Suomeen. Nykyään hän on suosittu sisällöntekijä Youtubessa ja Tiktokissa.

Japanilaisella Gen Takagilla on unelma. Hän haluaa naurattaa suomalaisia suomen kielellä. Takagilla on kymmeniätuhansia suomalaisia seuraajia Youtubessa ja Tiktokissa, ja nyt hän on valmis ottamaan seuraavaan askeleen koomikkona Suomessa.

Mutta miksi juuri Suomi? Ja miten tästä päästään Poriin? Ensin pitää tehdä kierros Turussa ja Tampereella.

Ensimmäinen syy on se klassinen.

Rakkaus.

Vuonna 2016 Takagi tapasi Tokiossa Tinderin avulla suomalaisen vaihto-opiskelijan. Pari aloitti seurustelemisen ja Takagi suomen opiskelun. Kun nainen palasi Suomeen, pari jatkoi etäsuhdetta.

Heinäkuussa 2020 Takagi muutti tyttöystävänsä luo Tampereella. Muutaman kuukauden päästä hääkellot soivat.

Rakkaus ei ollut kuitenkaan ainoa syy Suomeen muuttamiselle. Kun Takagi tapaili tulevaa vaimoansa ensimmäisiä kertoja, hän innostui suomalaisesta kulttuurista ja alkoi tehdä Youtubeen videoita Suomesta japanilaisille.

Nopeasti myös suomalaiset löysivät japanilaisen kanavan. Lopulta Takagi alkoi puhua videoilla suomea ja kohderyhmä vaihtui suomalaisiin.

Nyt hän on suosittu sisällöntekijä Youtubessa ja Tiktokissa. Youtube-videoillaan Takagi muun muassa arvuuttelee suomalaisten esineiden käyttötarkoituksia, arvostelee suomalaisia karkkeja ja reagoi suomalaisiin komediavideoihin.

Gen Takagi tunnetaan myös taiteilijanimellä Korkealinna, joka on suora suomennos miehen sukunimestä.

Takagi, 32, saa jatkuvasti vastailla suomalaisten uteluihin siitä, miten Suomi eroaa Japanista.

Takagi nostaa esimerkiksi suomalaisten ja japanilaisten eron työhön suhtautumisessa.

”Suomessa vapaa-ajan ja työn tasapainoa pidetään paljon tärkeämpänä kuin Japanissa. Se on ollut iso kulttuurishokki. Olen käynyt suomalaisessa parturissa, jonka yrittäjä pitää kesäisin kolme viikkoa lomaa, vaikka siitä ei edes saa rahaa. Se olisi mahdotonta Japanissa”, Takagi ihmettelee.

Takagi puhuu lähes sujuvaa suomea.

”Suomen kieli ja sen kielioppissäännöt ovat todella vaikeita japanilaisille”, hän kuitenkin muistuttaa.

Takagille päänvaivaa ovat aiheuttaneet muun muassa astevaihtelut.

”Jos sanotaan Turussa, niin mihin se k katoaa? En aluksi ymmärtänyt.”

Takagi on kuullut, että turkulaiset ovat kuin kiotolaisia. Japanin entisen pääkaupungin asukkaat ovat ylpeitä kaupungistaan ja sen historiasta.

Turku on tullut Takagille tutuksi muustakin kuin sanojen taivutuksesta.

Olemme Turun Ruissalossa Villa Kuuvan kahvilassa. Takagi on viettänyt päivän kaupungissa Turku Science Parkin kutsumana ja tehnyt Instagramiin sisältöä, jonka avulla Turku yrittää houkutella kaupunkiin lisää kansainvälisiä työntekijöitä, yrityksiä ja opiskelijoita.

Tällaisten kaupallisten yhteistöiden ja videoista saatavien mainostulojen avulla Takagi pystyy elämään unelmaansa koomikkona.

Ennen pureutumista komiikan maailmaan on kuitenkin kysyttävä, mitä mieltä tamperelaistunut Takagi on Turusta.

”Turku on isompi kuin ajattelin. Tampereen kaupunkirakenne on mielestäni yksinkertaisempi.”

Takagi ihastui Turun tuomiokirkkoon, jota hän pitää Helsingin ja Tampereen tuomiokirkkoja kauniimpana.

Takagi vaikuttui jokirannasta ja sen ympärillä olevista kahviloista ja ravintoloista.

”Aurajoki on myös rauhallisempi kuin Tammerkoski. Kun vesi virta hitaammin, myös fiilis on rauhallisempi.”

Tammerkoksen kuohut vaihtuvat kuitenkin parin kuukauden päästä Kokemäenjoen rauhalliseen virtaan, kun Takagi muuttaa vaimon uuden työpaikan perässä Poriin.

Takagi pääsi näkemään turkulaisen kesäklassikon: ruotsinlaivan lipumisen Ruissalon ohi.

Takagi ei halua enää olla vain se japanilainen, joka maistaa videoilla suomalaisia karkkeja tai vastaa toimittajan kysymyksiin suomalaisten kaupunkien eroista.

Hän haluaa olla koomikko.

Takagilla on tavoite: tuoda japanilaista komediakulttuuria Suomeen ja saada suomalaiset nauramaan sille.

Suomalaista huumoria Takagi kutsuu kuivaksi. Vaikutteita on otettu hänen mukaansa erityisesti Britanniasta.

”Kuivassa huumorissa joku kertoo vitsin ja muut nauravat”, Takagi tiivistää.

Japanissa sen sijaan suositaan tsukkomi-tyyliä, jonka Takagi haluaa tuoda Suomeen. Tsukkomissa vitsiä jalostetaan, siihen reagoidaan kuuluvasti ja lisätään hauskuutta.

Yllä näkyvällä Youtube-videollaan Takagi kertoo unelmistaan uudessa kotimaassaan.

Takagin mukaan Ylen Sohvaperunat on hyvä esimerkki tsukkomista. Ohjelmassa kuvataan joukkoa suomalaisia, jotka katsovat tv-ohjelmia ja reagoivat niiden tapahtumiin.

Tsukkomin mahdollisuuksiin Takagi on törmännyt myös tosielämässä. Hän kertoo tapaamisestaan vaimonsa sukulaismiehen kanssa. Miehen vanhemmat olivat kotoisin Savosta.

Takagi oli kuullut, että savolaiset ovat tunnettuja sosiaalisuudestaan.

Takagi haluaa jatkossa keskittyä uraansa koomikkona.

”Mutta hän oli koko ajan todella hiljaa. Lopulta mies tokaisi vitsin siitä, kuinka hänen vanhempansa ovat kotoisin Itä-Suomesta ja siksi hänkin on näin vilkas. Se oli ensimmäinen kerta, kun näin suomalaisen vitsailevan.”

Takagi kuitenkin pettyi, koska vitsi päättyi siihen, eikä kukaan jatkanut huulenheittoa. Tsukkomissa oltaisiin lyöty löylyä kiukaalle.

”Olisin halunnut sanoa hänelle, että jos hän esiintyisi Sukuni salat -ohjelmassa, siinä paljastuisi, että hänen vanhempansa eivät oletkaan Savosta. Se olisi ollut tsukkomia.”

Takagi tykkää saunomisesta ja uimisesta. Japanissa lähes joka asunnosta löytyvää kylpyammetta hän kuitenkin kaipaa.

Kun Takagi kertoi Youtube-videollaan tsukkomin tuomisesta Suomeen, osa seuraajista vastusti ajatusta.

”Kuivaa huumoria pidetään viisaana tyylinä, koska siinä ei selitetä vitsiä. Vain ne, jotka ymmärtävät vitsin, saavat nauraa.”

Takagin mielestä suomalainen komiikka ei ole kovin omaperäistä.

”Haluan, että tsukkomista tulee yksi vaihtoehto kuivan huumorin lisäksi. Japanilaista tyyliä voisi sekoittaa suomalaiseen komediaan.”

Unelman toteuttaminen ei kuitenkaan käy hetkessä. Takagi haluaa opetella puhumaan vielä parempaa suomea, jotta hän pääsee etenemään suomenkielisenä koomikkona.

”Haluan nimeni suomalaisen komedian historiasta kertovaan kirjaan.”