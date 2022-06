Ylioppilastutkintolautakunnan sensori ja Vammalan lukion äidinkielen opettaja Merja Lumijärvi näkee työssään nuorten luku- ja kirjoitustaidon ääripäät. Hän kertoo, miksi lukutaito on yhä tärkeämpää juuri nyt.

Vammalan lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Merja Lumijärvi on pitänyt kirjallisuudesta lapsesta asti, mutta alan opettajaa hänestä ei pitänyt tulla.

Merja Lumijärvi, 64, on nähnyt äidinkielen ylioppilaskokeissa lähes kaiken. Joka vuosi hän ällistyy ja jopa liikuttuu siitä, kuinka loistavia parhaat ylioppilastekstit ovat, mutta on myös toinen ääripää. Siitä hän on huolissaan.