Jonna Aho irtisanoutui vakituisesta työstä ja perusti unelmiensa yrityksen kotinsa kellariin – pian hän huomasi, että kauneusalasta on täysin vääriä käsityksiä

Jonna Aho harmittelee, että miehet eivät ole vielä löytäneet hyvänolon hoitolaa ainakaan samassa mittakaavassa kuin naiset. ”Miehet onneksi hankkivat lahjakortteja, mutta toivoisin myös heidän itsensä käyvän hemmottelussa tai vaikka jalkahoidossa. Tämä voi olla joidenkin mielestä turhamaista tai kallista, mutta samaan aikaan on ihan ok ostaa autoon varaosia suuremmalla summalla. Tämä on samalla tavalla hyvinvointiasia kuin toimiva autokin.”