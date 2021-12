Main ContentPlaceholder

Ihmiset

Mitä voi tehdä, jos näkee kiusaamista? – Kiusatun puolustamisella voi olla yllättäviä vaikutuksia

Ryhmän merkitys kiusaamisessa on valtava. On tärkeää välittää lapsille ja nuorille viesti siitä, että he voivat ihan oikeasti vaikuttaa. Kerromme juttusarjassamme mitä voi tehdä, jos omaa lasta kiusataan, hän kiusaa tai näkee kiusaamista.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Kiusaajat ovat usein suosittuja, mutta se ei ole sama asia kuin pidetty. Positiivista suosiota voi sen sijaan saavuttaa puolustamalla kiusattua.

Kiusattu, jolla on edes yksi puolustaja, voi paremmin kuin kiusattu, jolla ei ole yhtään. On siis tärkeää rohkaista lapsia auttamaan toisiaan, vaikkei kiusaamista pystyisi kokonaan estämään. Psykologian tohtori Virpi Pöyhösen mukaan kiusatun puolustaminen on myös pieniä tekoja. Voi käydä tilanteen jälkeen juttelemassa kiusatun kanssa melkein mistä aiheesta vain ja osoittaa, ettei tämä ole kokonaan yksin.