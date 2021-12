Osuuskaupan ja kauppakamarin voimahahmo uskoo suureen kasvuun monilla eri aloilla. Maakunnan maineen parantaminen on hänen mukaansa kaikkien satakuntalaisten tehtävä.

Satakunta on vahvoissa asemissa monilla aloilla, mutta kasvunvaraa on vaikka mihin. Harri Tuomi uhkuu vahvaa uskoa maakunnan tulevaisuuteen.

”Satakunnalla on maailma auki. Meillä on valtavasti elementtejä kehittyä ja kasvaa arjessa ja elinkeinoelämässä sekä tuottaa uutta lisäarvoa tähän maakuntaan.”

Satakunnan Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Tuomi valittiin juuri Satakunnan kauppakamarin puheenjohtajaksi. On siis sopiva hetki kuunnella Tuomen näkemyksiä Porin ja Satakunnan elinkeinoelämän tilanteesta ja tulevaisuudesta.

Tuomen positiivisuus ja tulevaisuudenusko ovat tarttuvaa laatua. Hän ei maalaile pilvilinnoja vaan realistisia näkymiä Satakunnan vahvuuksista ja vielä suuremmasta potentiaalista monilla eri aloilla ja elämänalueilla.

”Kyllähän Satakuntaan tulleet ja tulossa olevat investoinnit erityisesti teollisuuteen luovat vahvaa uskoa tulevaisuuteen. Esimerkiksi Kokemäelle ja Harjavaltaan luvassa oleva akkuteollisuus tukee valtavan hyvin sähköistymisen tarvetta tässä yhteiskunnassa”, Tuomi mainitsee.

”Kiertotaloudessa Satakunnalla on vahvat mahdollisuudet kehittyä ihan maailman kärkeen ja olla alan edelläkävijä.”

Robotiikka, digitaalisaatio, keinoäly – myös näillä tulevaisuuden aloilla Satakunnassa on koettu viime vuosina kovaa kasvua, ja kasvunvaraa on Tuomen mukaan käytännössä rajattomasti, kunhan vireä tekeminen houkuttelee lisää yritystoimintaa.

Kritiikin säilä osuu yhteiskunnan byrokraattisiin pullonkauloihin.

”Kuten Harjavallan tilanne osoittaa, lupa- ja valituskäsittelyt pitäisi saada nopeammiksi ja joustavammiksi, jotta yritystoiminta voi kehittyä. Yritykset eivät voi odottaa niin pitkään kuin järjestelmä joissakin tilanteissa vaatii.”

Teknologiateollisuuden lisäksi Tuomi tuo esiin monia muita Satakunnan elinkeinoelämän nousevia vahvuusalueita – rikas, kansainväliselle tasolle yltävä tapahtumateollisuus ja luontomatkailu monine kohteineen etunenässä.

”Itse olen koettanut herätellä keskustelua laajemmasta ajattelusta elintarviketaloudessa. Meillähän on ehkä koko maan monipuolisin elintarviketuotanto, mutta itse elintarvikkeiden lisäksi meillä olisi mahdollisuus luoda vientituote ympäristöystävällisestä tuotantoteknologiasta ja osaamisesta”, Tuomi jatkaa.

”Tähän tarvitsisimme kaikkien toimijoiden välistä yhteistyötä – tuottajien, elintarviketeollisuuden, kaupan, kaupunkien, kuntien, oppilaitoksien.”

Tuomen mukaan Satakunta on elinympäristönä valtavan hyvä, mainettaan huomattavasti parempi. Työvoiman veto- ja pito-ominaisuudet ovat kohdillaan, mutta ongelma on vahvuuksien esilletuonti.

”Täällä on vilkas kulttuurielämä lukuisine tapahtumineen. Täällä on erittäin hyvät liikuntamahdollisuudet – löytyy ihan kaikki. Luonto on lähellä, ja luontomatkailu on kovassa kasvussa”, Tuomi mainitsee.

”Tehtävämme olisi tuoda työmarkkinoilla entistä enemmän esille, miten hyvä paikka Satakunta on asua ja elää. Se on meidän kaikkien tehtävä, ei ainoastaan kaupunkien ja kuntien.”

Muiden maakuntien tapaan palvelut valuvat keskuskaupunkiin, ja valtaosa Satakunnan kunnista kärsii väen vähenemisestä. Etäisyydet ovat kuitenkin tiiviissä maakunnassa lyhyet, mikä pitäisi Tuomen mukaan tuoda esille uusien asukkaiden houkuttelussa.

”Siikaisista ajaa nopeammin Porin keskustaan kuin seitsemän kilometrin kyltin kohdalta Helsingin keskustaan”, Tuomi kärjistää.

Tuomi nostaa esiin myös Porin yliopistokeskuksen, SAMKin, Sataedun ja Winnovan kasvavat roolit yrityselämän houkuttelemisessa ja uusien yritysten luomisessa. Koulujen avulla on mahdollista lisätä myös monilla aloilla kaivattua kansainvälisyyttä.

”Parin viime vuoden aikana opittu etä- ja hybridityö on myös mahdollisuus. Se luo joustavuutta satakuntalaiseen tekemiseen ja mahdollistaa kansainvälisen yhteistyön entistä paremmin.”

Yhä tärkeämpänä asiana Tuomi tuo esiin liiketoiminnan vastuullisuuden sen kaikissa vaiheissa.

”Yrityksen sosiaalinen vastuu, eettinen vastuu ja ympäristövastuu vaikuttavat entistä enemmän asiakaskäyttäytymiseen. Satakunnassa vastuullisia yrityksiä on todella paljon. Tuntuu, että täällä vastuullisuus on ymmärretty aikaisemmin kuin monissa muissa maakunnissa. Uskon, että tätäkin kautta saamme lisää kilpailuvoimaa.”

Rummutusta kehiin – satakuntalaiset voisivat Harri Tuomen mielestä tuoda maakunnan vetovoimatekijöitä paljon paremmin esiin.

Satakunnan Osuuskaupalle vuosi 2021 on ollut vahva investointivuosi. Suurimpana ponnistuksenaan se avasi Ulvilaan ison kauppakokonaisuuden, jonka liikkeellelähtöön Tuomi on tyytyväinen.

”Samanaikaisesti uudistimme kaikki meidän S-marketimme konsepteineen. Pyrimme entistä osuvampaan valikoimaan paikallisen asiakaskysynnän kohtaamiseksi”, Tuomi kertoo.

Vuoden 2022 suunnitelmiin kuuluu Sale-ketjun myymälöiden uudistukset, jotka ovat jo käynnistyneet. Herralahteen on nousemassa uusi S-market vielä kevään aikana.

Tuomi uskoo vahvasti, että Satakunnan Osuuskauppa pysyy kasvu-uralla.

”Verkkokauppa on kasvanut merkittävästi, mutta on myös osoituksia siitä, ettei kivijalkakauppa katoa. Meiltä vaaditaan uudenlaista logistiikkaa ja uudenlaisia järjestelyjä, että pysymme kehityksen mukana.”

Tuomi on työskennellyt Satakunnan Osuuskaupan ruorissa jo kymmenen vuotta.

”Työ on ollut hyvin erilaista kuin kuvittelin, mutta erittäin mielenkiintoista, innostavaa ja minun pirtaani sopivaa”, Tuomi luonnehtii.

Erilaisuus johtuu Tuomen mukaan siitä, että 2010-luvun taitteessa kaupan ala eli pysähtyneemmässä maailmassa. Vuoden 2011 jälkeen alkoi tapahtua – tuli lamatilanteita, verkkokaupan nousua, markkinatilanteen muutoksia ja lopulta koronapandemia.

”Tässä ei ole seesteistä hetkeä nähty. Minulle sopii tosi hyvin, että tapahtuu paljon ja toimintaympäristö haastaa. Olen tyytyväinen ja iloinen, että olen saanut tätä työtä tehdä, ja mielelläni jatkankin vielä.”

Koronan alkuhetki on jäänyt Tuomen mieleen vaikeimpana tilanteena.

”Täytyy sanoa, että ensimmäisistä viikoista en muista mitään. Tämä oli kaikille shokki koko yhteiskunnassa. Jälkeenpäin katsottuna teimme meillä porukalla oikeita ratkaisuja.”

Toimitusjohtajan pesti on Tuomen mukaan luonteeltaan 24/7 -työ, joten paljon aikaa vieviä harrastuksia ei kalenteriin mahdu.

”Vähäisen vapaa-ajan koetan viettää perheen kanssa. Olen koirafriikki, ja meillä on vähän alta parivuotias kleinspitz nimeltään Tilda. Kun Tildan kanssa pääsee polulla kävelemään ja kotona leikkimään, siinä unohtuu muut asiat”, Tuomi kertoo.

Vasara on aina pysynyt Tuomen kädessä, ja kesäaikana riittää nikkarointia vanhassa talossa ja puutarhassa. Työkavereiden kanssa hän on käynyt pelaamassa sulkapalloa kerran viikossa, ja viime aikoina on purrut pahasti – yllätys, yllätys – padel.

Tuomi on havainnut ympärillään, että työelämän ja siviilielämän yhteensovittaminen on nykyään entistä vaativampaa.

”Mekin etsimme työympäristössä keinoja siihen, miten ihmiset pystyisivät selviämään kasvavien vaatimusten kanssa tässä yhteiskunnassa. Tämä on tärkeä asia meidän kaikkien kannalta.”

Harri Tuomi on aloittanut kaupan alalla kärryntyöntäjänä. Tie Satakunnan Osuuskaupan toimitusjohtajaksi on kulkenut askel askeleelta.

Tuomi ajautui kauppa-alalle omien sanojensa mukaan vahingossa. Hän meni lukioaikana kauppaan kesätöihin ja tunsi heti alan puraisun. Jäsentymättömät suunnitelmat sähköalasta tai vastaavasta saivat jäädä.

”Olen lähtenyt kaupan alalla kärryntyöntäjästä liikkeelle. Marketpuolella olen tehnyt kaikenlaisia hommia. Näistä kokemuksista on ollut matkan varrella hyötyä.”

Työskennellessään Turun Osuuskaupassa myyjänä 1980-luvun loppupuolella Tuomi oppi tuntemaan Osuuskaupan kaupallisen johtajan ja pääsi seuraamaan tämän työnkuvaa.

”Silloin oivalsin, että tuo on se juttu, mitä minä haluan tehdä. Olen huomannut, että kun on joku päämäärä, tulee valittua polkuja kohti tuota päämäärää, vaikka tämä ei olisi aina tietoistakaan”, Tuomi pohtii.

”Urakehityksessä vaaditaan paljon työtä, mutta tuuriakin tarvitaan – sitä, että sattuu oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Minulla on ollut tuuria siinä mielessä, että minulla on aina ollut hyviä esimiehiä, joilta olen pystynyt ammentamaan oppia”, hän jatkaa.

”Toivottavasti pystyn itsekin olemaan muille tällainen esimies.”