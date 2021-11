Suomalaisen rockjournalismin keskeisin vaikuttaja Jukka “Waldemar” Wallenius kuoli viime keskiviikkona kotonaan Tampereella 73 vuoden ikäisenä. Hän oli syntynyt 12.6. 1948 Valkeakoskella.

Waldemar Wallenius innosti asiantuntevilla ja perusteellisilla kirjoituksillaan kokonaista sukupolvea musiikinharrastajia löytämään uusia kiinnostavia artisteja ja yhtyeitä aikana, jolloin suomeksi oli saatavana lähinnä vain kevyisiin pintailmiöihin keskittyvää poptriviaa, kuten Suosikki-lehti.

Walleniuksen tietoa välittävä vaikutus ulottui sekä rockmusiikista kiinnostuneisiin muusikoihin että nuoriin toimittajiin. Wallenius oli tärkein syy siihen, että esimerkiksi tämän muistokirjoituksen laatija perusti pian Satakunnan Kansan palvelukseen tultuaan kesällä 1975 lehteen Pop-palstan, joka muuttui myöhemmin Rock-palstaksi. Aiemmin lehdessä oli ilmestynyt lähinnä iskelmämusiikkia arvioinut Viihde-palsta.

Pop-palstan kirjoitusten innoittajana toimi Walleniuksen 1971 perustama Musa, ensimmäinen suomenkielinen rockjulkaisu. Siinä julkaistut haastattelut ja levyarvostelut olivat vuosien ajan monien aloittelevien rockkriitikoiden tärkeä tiedonlähde.

Jo ennen Musaa, vuonna 1968 Wallenius oli perustanut Blues News -nimisen, juurimusiikkiin keskittyneen lehden. Lehti on ilmestynyt nyt yli 50 vuotta ja on kansainvälisestikin vanhimpia yhtäjaksoisesti ilmestyneitä alan julkaisuja.

Walleniuksen into lehtityöhön oli hämmästyttävä. Hän perusti kaikkiaan viisi musiikkijulkaisua, joista ehdottomasti vaikutusvaltaisin oli vuonna 1975 perustettu Soundi. Lehti ilmestyy edelleen.

Muut lehdet, 1980-luvulla perustettu Fanzine ja 1990-luvulla perustettu maailmanmusiikin erikoisjulkaisu WUM (lyhenne tulee sanoista Wanha ja uusi Musa), jäivät lyhytikäisiksi.

Satakunnan Kansan lukijoilla oli etuoikeus nauttia Walleniuksen persoonallisista kirjoituksista, kun hän toimi lehden jazzkriitikkona Pori Jazzien aikaan 1980-luvulla.

Omien lehtien mahtaviin mittoihin venyneet kirjoitukset pistivät joskus julkaisuajan takarajan, deadlinen koetukselle, mutta Porissa Wallenius toimi erittäin nopeasti ja ammattitaitoisesti. Hän vei matkakirjoituskoneensa Kirjurinluodon nurmikolle ja naputteli arvostelunsa viimeisten kappaleiden vielä soidessa.

Wallenius jätti 1980-luvun lopulla Soundin ja luopui myöhemmin kokonaan rockjournalistin urastaan perin kyllästyneenä ja turhautuneena rockbisneksen kehitykseen, jota leimasivat hänen mukaansa “tuottajavetoisuus ja radioystävällisyys”. Viime vuosina hän jakoi musiikkivinkkejään ahkerasti päivittämässään Facebookissa.

Walleniuksen elämäntyön parhaita paloja 1970-luvulta on myös uusien sukupolvien saatavilla. Like julkaisi vuonna 2018 muusikko-kirjailija Tommi Liimatan toimittaman kirjan Musaa ja Soundia, johon on koottu edustava otos “sauhuamista”, kuten Wallenius itse kirjoitustapaansa kuvasi.

Harri Aalto

Kirjoittaja on Satakunnan Kansan eläkkeellä oleva toimittaja, joka uutistyönsä ohella kirjoitti lehteen myös rockmusiikista vuosina 1975-2015.