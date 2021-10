Satakuntalaisessa katukuvassa nuorten pukeutumisessa korostuvat mukavuus ja eettinen kuluttaminen.

Mikä nuorille on omassa tyylissä tärkeää? Satakunnan Kansa kysyi heiltä itseltään.

Rauma

Omaan tyyliin vaikuttavia asioita on lukematon määrä.

Millaisia ovat arvot vaatteiden takana, ja miksi kirpputorit kiinnostavat?

Satakunnan Kansa kiersi syyslomaviikolla kysymässä paikallisilta nuorilta, mitkä asiat heille ovat lomatyylissä tärkeitä.

”Ajattelen säätiloja enemmän kuin muodikkuutta valitessani päivän asukokonaisuutta.”

Jonna Vainio, 16, Rauma

Raumalainen Jonna Vainio luottaa vaatteiden ostossa omaan silmäänsä ja tyylitajuunsa. Hän ajattelee nuoren persoonallisuuden näkyvän vaatetuksesta etenkin silloin, kun se erottuu massasta.

Valtavirran mukaisesti Vainio on pukeutunut paitatakkiin, joka on nuorten keskuudessa yksi syksyn suurimmista trendeistä.

“Syksy näkyy pukeutumisessani esimerkiksi niin, että ajattelen säätiloja enemmän kuin muodikkuutta valitessani päivän asukokonaisuutta. Päivän asukokonaisuus valikoitui tänään rennosti, eikä panostus kauppareissulle ollut erityisen korkealla”, Vainio sanoo.

Vaatekaapin sisältöön vaikuttavia kriteereitä ovat Jenni Wallin mukaan vaatteiden urheilullisuus, mukavuus ja laatu.

Jenni Walli, 23, Rauma

“Tuntuu, että Raumalla tuulee aina. Kun sää kylmenee, vaatetuskin muuttuu. Villapipoa päähän vaan. Pidän urheilemisesta, joka näkyy myös omassa pukeutumisessa – vuoden ympäri”, sanoo Jenni Walli.

Vaatekaapin sisältöön vaikuttavia kriteereitä ovat Wallin mukaan vaatteiden urheilullisuus, mukavuus ja laatu.

“Laadukkaat vaatteet kestävät käytössä kauemmin, ja kiinnitän herkästi huomiota nimenomaan laatuun.”

Urheilullisuus näkyy Jenni Wallin mukaan hänen tyylissään.

”En koe tarpeelliseksi lähteä korkkareissa tai mekossa kauppaan vain, jotta näyttäisi hyvältä”, sanoo Jenni Lope.

Jenni Lope, 23, Rauma

“Nilkat jäivät tällä kertaa paljaiksi nopean kauppareissun ajaksi. Olen syksyllä ostanut collegehousut ja huppareita, joissa on mukava olla. En koe tarpeelliseksi lähteä korkkareissa tai mekossa kauppaan vain, jotta näyttäisi hyvältä.”

Jenni Lope kertoo ostaneensa vaatteita nettikirppiksiltä, eikä ajattele, että vaatteiden tulisi aina olla uusia.

Kiia Molander (vas.), Minna Lindholm ja Sonja Sundström olivat tulleet Lohjalta asti Raumalle.

Kia Molander, 17, Minna Lindholm, 17, ja Sonja Sundström, 16, Lohja

Kiia Molander (vas.), Minna Lindholm ja Sonja Sundström olivat tulleet Lohjalta asti opintoretkelle Raumalle. Retken ohjelmaan kuului muun muassa tutustumista tarunhohtoiseen Vanhaan Raumaan nähtävyyksineen.

Kolmikolla on kavereita Satakunnan suunnalla, mutta muuta tarttumapintaa maakunnan maailmaan ei ole. Yhteiseksi lempityyliksi kolmikko nimeää kesäpukeutumisen.

“Kesäpukeutumisessa värit tulevat paljon enemmän esille”, Lindholm toteaa.

“Syyspukeutumisen värimaailma on neutraalimpaa”, jatkaa Molander.

Sundström kertoo puolestaan pukeutuvansa niin, ettei aina hukkuisi massaan, vaan valitsisi myös erottuvia asusteita ja asuja.

“Yksi lempipuuhistani on kierrellä kirppareita ja tehdä vaatelöytöjä sieltä. Lähinnä ostan käytettyjä vaatteita, ja haluan tietää, missä ne on valmistettu, jotta on eettisyys kunnossa”, Lindholm kertoo.

Minna Lindholmin tennarit.

”Jos Instagramissa tai muissa sosiaalisen median kanavissa näkyy joitakin vaatekappaleita, niitä näkyy paljon nuorillakin”, sanoo Alli Lehtonen.

Alli Lehtonen, 17, Eurajoki

Kirpputoreilla kiertely on nuorten keskuudessa totisesti suosioon noussutta puuhaa, ja Lehtonen kertoo myös käyneensä kirpputorilla äitinsä kanssa juuri ennen haastattelua.

Oman vaatekoon löytäminen kirpputoreilta on haasteellista, ja usein onkin kyse tuurista, osuuko oikeaan aikaan oikean kirppisloosin luo.

“Jos oman koon etsinnöissä tärppää, kirppislöydöt ovat useimmiten hyviä ostoksia, joiden ansiosta ei aina tarvitse ostaa uusia vaatteita. Ostopäätökseen vaikuttavia asioita ovat minulla värimaailma ja aiempi käyttö. Suosin neutraaleja sävyjä, jotta vaatteet olisivat pitkäikäisiä. Neutraaleihin sävyihin ei myöskään kyllästy kovin helpolla.”

Lehtosen mukaan vaatteista näkyy, seuraako henkilö muotia. Jos Instagramissa tai muissa sosiaalisen median kanavissa näkyy joitakin vaatekappaleita, niitä näkyy paljon nuorillakin.