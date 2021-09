Metallinpaljastin voi pelastaa monelta surulta ja vahingolta – Jani Ruonelan harrastus on sekä hyödyllistä että ekoteko

Jo kolmessa vuodessa Ruonela on tehnyt metallinpaljastimellaan monta hyödyllistä ja mielenkiintoista löytöä, joille jäljittää tarina. Perjantain kolikkolöytö vei ajatukset 1700-luvulle.

Jo viidessä minuutissa löytyi kolikko, joka on peräisin 1700-luvulta. Jani Ruonela on huomannut metallinpaljastimen soveltuvan hyvin myös hyötykäyttöön, maanomistajat ovatkin usein hengessä mukana kun lupaa kysytään.

Pellot, metsät ja joet kätkevät sisäänsä arvoituksellista historiaa. Ne voivat olla arvotavaraa, henkilökohtaisesti tärkeitä tai yhtä lailla haitallisia, jolloin kyse on ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Merikarvialainen Jani Ruonela, 35, näkeekin monta syytä, miten hyödyntää metallinpaljastintaan niin ekotekojen kuin arvotavaroiden etsinnässä.

Kuparisen 1 Ören kolikon lyöntivuodeksi Ruonela arvioi 1700-luvun alkua. Perjantaisen kolikon toinen puoli oli pahoin hapettunut.

Vuosien varrella laitteet ovat kehittyneet ja Ruonela korvat herkistyneet laitteen pörinän eri korkeuksille ja kimeydelle.

”Sitä nyt kuljetaan pitkin peltoja niin kuin miinanraivaaja”, Ruonela toteaa.

Harrastus alkoi ajatuksen tasolla jo nuorempana, kun hän näki videoita ja dokumentteja vastaavasta toiminnasta. Ensimmäinen halpa paljastin ei kauan tyydyttänyt mutta sytytti harrastukseen ratkaisevan kipinän. Nyt hinku ulottuu yhä syvemmälle maaperään, joten tehojakin pitää olla. Yksi laite on vedenkestävä kolmen metrin syvyyteen ja toinen soveltuu käytettäväksi kuivalla maalla.

”Tämä on mukavaa kaverin kanssa, mutta komiaa myös yksin”, Ruonela jatkaa jopa kolmeen tuntiin venähtävien seikkailujensa antia.

Sormuksia Jani Ruonela on löytänyt useita. Aina kaiverruksista ei kuitenkaan saa selvää.

Kohteet hän valitsee itse, mutta on valmis auttamaankin, jos jollain on tarkka paikka osoittaa kadonneen esineen etsintään. Intoa riittää, koska löytämisen ilo palkitsee ja pitää sisäisen arkeologin valppaana.

Elokuussa hän päätti hakea lupaa harrastaa metallien etsintää myös kunnan mailla. SeaPack Oy:n tuotannon muovityöntekijä on harrastanut amatöörinä metallinpaljastusta noin kolme vuotta. Kun kyse on harrastuksesta, ei siinä raha liiku.

Ruonela kokee, että hänen työnsä on vastuullista toimintaa. Toimintaan kuuluu kysyä maanomistajan ja viljelijän lupa.

”Olen käynyt peltojen, metsien, jokien ja rantojen lisäksi yksityisillä ihmisillä Satakunnassa etsimässä ja löytämässä muun muassa hukkuneita sormuksia ja muita koruja, työkoneen osia, työkaluja, rajapyykkejä sekä lehmien rehun sekaan joutuneita metalleja, Ruonela listaa monitahoista harrastustaan.”

Pari viikkoa sitten löytyi veljen kanssa kultasormus, jolle haetaan yhä tarinaa.

”Toivottavasti kuulemme joskus, miten sormus on päätynyt perunamaalle.”

Kun päivätyö on muovialalla, alkaa Jani Ruonelalla kiehtova jatkopäivä metallinpaljastamella. Kolme tuntiakin vierähtää pelloilla ja luonnossa kerralla.

Etsintöjen yhteydessä hän on luontevasti tarttunut myös roskiin, joita on harrastusmatkoillaan havainnut. Paalainmuovit, pahvit, tölkit ja muut on kerätty luonnosta pois. Arvotavara sujahtaa takin yhteen taskuun talteen, toiseen mitättömämmät ja roina sille varattuun kassiin.

”Esimerkiksi eläinten rehun sekaan joutuessa muovi tai metalli voi päätyä eläimen sisään ja johtaa jopa kuolemaan.”

Tänä vuonna harrastus on keskittynyt Merikarvian alueelle, ja mukaan partneriksi on lyöttäytynyt myös isoveli Tero Ruonela. Janin tyttöystävä ei ole lajista innostunut, mutta ei tosin ole estellytkään.

Kenen mahtaa olla. Ruonela kirjaa ylös myös löytöpaikat.

Merikarvian kunnanhallitus antoi veljeksille luvan harrastaa myös kunnan omistamilla mailla. Lupa annettiin ehdollisena, eli toiminnasta ei saa koitua kunnan omistamille, viljellyille pelloille vahinkoja eikä haittaa. Harrastajien tulee ilmoittaa toiminnastaan ennakkoon kunnan peltojen vuokraajille tapauksittain.

Lisäksi harrastajien tulee huomioida Museoviraston vaatimukset arkeologisesti merkittäviä esineitä ja paikkoja koskien.

”Iso kiitos maanomistajille, jotka tämän harrastukseni mahdollistavat”, mies ylistää ”sponsoreitaan”.

Asuintalonsa pihassa löydöt ovat asettuneet 1980-luvun markka-aikakaudelle. Se ei enää tyydytä. Valtaosa löydöistä on yhä roskaa, hän toppuuttelee, mutta suosittelee harrastusta kaikille kiinnostuneille.

Löytöjä on jo kertynyt monta, mutta näkisittepä roskasaaliin?!

Varusteiksi Ruonela suosittelee kahluuhousuja, taskullista takkia. Lapion lisäksi tarvitaan lähietsintää helpottamaan pinpointteri eli porkkana ja joku puutarhatyökalu. Esineiden puhdistamisessa vanha hammasharja on paikallaan.

Oskari Pitkärannan pellosta nousi myös haka kimeän piippauksen seurauksena.

Entä jos löytyy jotain museoviranomaisia kiinnostavaa?

”Sen olen oppinut, että hapettumiselta pitää suojata. Tarvittaessa kätketään takaisin maahan ja otetaan sijainti talteen ja käydään asiantuntijoiden kanssa tutkimassa.”

Jossain alitajunnassa takoo ajatus, että entä jos joskus löytäisi muinaishaudan...