Helena ja Heikki Kovero eivät olisi omin avuin saaneet liittoaan uuteen liekkiin. Tarvittiin toinen nainen ja osaava pappi.

Tilaajille

Pori

”Love hurts, love scars”, rakkaus satuttaa ja jättää arpensa, laulavat Helena ja Heikki Kovero pihansa pikkutalossa, joka palvelee nyt musiikkistudiona ja miesluolana.

He, jos jotkut tietävät, kuinka totta laulun sanat ovat. Mutta he ovat myös todiste siitä, että nuo arvet on mahdollista parantaa.