Sastamalalainen Sasu Saarela, 12, rakastaa jalkapalloa, mutta vaikeahoitoinen sairaus estää harjoittelun – uusi intohimo löytyi lajista, jota Saarela nyt harjoittelee säällä kuin säällä

Sasu Saarela on harrastanut alppihiihtoa ja pelannut jalkapalloa Ilveksessä. Nyt 12-vuotias Saarela on treenikiellossa reuman takia. Kukaan ei tiedä, milloin Saarela saa taas treenata niin paljon ja kovaa kuin haluaa. Rankka urheilu saa polvet kipeytymään, mutta liikunnallisuudesta on myös hyötyä.

Treenikielto on ollut 12-vuotiaalle Sasu Saarelalle kova paikka.

Kiipeämme Sasu Saarelan, 12, ja hänen vanhempiensa Heidi ja Olli Saarelan kanssa Ellivuoren päälle Sastamalassa. Sasu on jo lähes huipulla, kun me muut vasta kapuamme puolimatkassa. Täällä Sasu Saarela on treenannut alppihiihtoa useiden vuosien ajan.