Jari Fomin tekee poikkeuksellisen vaativaa työtä – nyt hän kertoo, millaista on lääkärihelikopterin lentäjän arki, johon on sisältynyt myös vaaratilanteita

Lääkärihelikopterin miehistö voi nukkua tukikohdassa pitkien työvuorojensa aikana, sillä liikunta, lepo ja syöminen ylläpitävät hyvää päivystyskuntoa. – Keikkoja on usein myös öisin. Aikaan ja paikkaan on pystyttävä orientoitumaan heti, kun silmänsä avaa. Kun lähdemme kiireelliselle tehtävälle, kaikkien on oltava koko ajan kartalla, missä mennään, sanoo lentäjä Jari Fomin.