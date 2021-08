Suomen mielenterveysseuran pitkäaikaisen toiminnanjohtajan Pirkko Lahden työ mielenterveyden parissa vähensi aiheesta puhumisen tabuluonnetta.

Pirkko Lahti on ajanut Helsinkiin mökiltään Lohjalta ja kattanut keittiönsä pöydälle kahvit.

Kahvittelun taustaäänenä soi tiuhaan pirahteleva puhelin. Soittajat ovat iäkkäitä tuttavia, joita hyväkuntoinen Lahti auttelee. Joukossa on myös ventovieraita, jotka lähestyvät henkisessä hädässä.

– Ajattelen, että jos se vie kymmenen minuuttia ajastani ja voin auttaa, niin so what? Eivät ihmiset ihan turhaan soita, hän kommentoi.

Lahti toimi Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtajana 23 vuotta ja kriisipsykologina monissa tragedioissa, kuten Kaakkois-Aasian tsunamissa, Estonian uppoamisessa sekä Jokelan ja Kauhajoen kouluampumisissa.

Mielenterveysseurasta hän jäi eläkkeelle vuonna 2007. Hän on pitänyt läpi uransa terapiavastaanottoa, ja edelleen hänellä on pari potilasta. Lahti myös luennoi ahkerasti.

Urallaan Lahti sai lisänimen Rouva Mielenterveys, koska toi mielenterveysasioita esiin julkisuudessa. Hän otti asiakseen viestiä selkeästi.

– Minulla oli Mielenterveysseurassa sellainen linja, että kaikkien, jotka ovat meillä auttamistyössä, pitää tavata terapia-asiakkaita. Muuten ajautuu helposti kapulakieleen ja karkaa kauas ihmisten arjesta.

Mielenterveyden ongelmien esillä pitäminen julkisessa keskustelussa vähensi aiheen tabuluonnetta. Kaikkia puheenvuorot eivät kuitenkaan miellyttäneet.

– Sain kirjeitse ja sähköpostitse sellaisia uhkauksia, että toivottavasti sinulla on pian multaa pääsi päällä ja mitä kaikkea. Selvitin ihmisten numerot ja soitin takaisin. Siinä sitten jatkettiin keskustelua siitä, miksi jokin sanomani niin suututti.

Lahti kertoo palaute-esimerkin hiljattaisesta luentotilaisuudestaan, jossa hän vertasi jalan katkeamista koronan aiheuttamaan yksinäisyyteen ja sen vaikutuksesta mielialaan. Koronapandemiassa katkeavat raajan sijasta yhteydet ihmisiin.

– Luennon jälkeen yleisön joukosta tuli pieni mummo jalka paketissa. Hän löi minua poskelle ja huusi, että sinähän puhuit minusta koko ajan!

Tämänkin tilanteen Lahti purki keskustelulla.

Sitä, mitä kaikkea terapeutin työssä on tapahtunut, hän ei luonnollisesti voi kertoa. Hengenlähtökin on ollut lähellä.

Ihmisen julmuus on tullut lähelle myös työssä Euroopan neuvoston kidutuksen vastaisessa komiteassa. Lahti kiersi 30 Euroopan maassa ja näki vakiintuneeksi käytännöksi muuttunutta kidutusta muun muassa sairaaloissa, vankiloissa ja poliisiasemilla.

– Erilaisia henkisen kidutuksen muotoja esimerkiksi valoilla ja äänillä.

Silti usko ihmiseen ei ole murtunut.

– Jokaisessa meissä on hyvä ja paha, jotka niin sanotusti taistelevat keskenään. Kun joutuu tiettyyn asetelemaan, ei edes kyseenalaista sitä pahaa, mitä tekee. Esimerkiksi ihminen, joka liittyy lahkoon, jossa on tiukat rajat, hakee rajoja ulkoapäin, koska niitä ei ole hänessä itsessään. Sama on nuorisojengeissä.

Tämän hetken ongelmista hän haluaisi haastaa koulukiusaamisen hoidon.

– Koulukiusaamista ei pitäisi käsitellä erillisenä ongelmana vaan laajemmin. Aina kun nostetaan yksi oire ja sitä hoitamaan pieni erikoistunut joukko, muut pistävät silmät kiinni.

Lahdesta piti alun perin tulla opettaja. Tie opettajankoulutukseen ei avautunut, koska muuten urheilullinen Lahti inhoaa voimistelua.

Hän myös pyrki ja pääsi farmasian laitokselle, muttei lähtenyt uralle.

– Onneksi, olisin tappanut monta ihmistä. Olen liian suurpiirteinen.

Hän opiskeli Helsingin yliopistolla ensin suomalais-ugrilaista kansantiedettä, sitten kotimaista kirjallisuutta ja kasvatustiedettä, josta siirtyi lukemaan psykologiaa ja sosiologiaa.

Lahti on huolestunut siitä, että mielenterveysasioiden hoito jää numeroihin tuijottamisen jalkoihin. Hänestä suomalaiset ovat numerouskovaisia.

– Jos meille sanotaan, että 70 prosenttia sitä tai tätä, me nyökytellään, että se on paljon. Pahaa oloa ei voi ilmoittaa prosentteina, joten se ei kuulosta vakuuttavalta, ja määrärahat pienenevät. Ihan sama ilmiö kuin kulttuurissa, jonka hyviä vaikutuksia ei voi mitata.

Onnellisuuden metsästämisen sijasta hän kehottaa keräämään hyviä hetkiä.

– Vankeinhoidon koulutuskeskuksen johtajana kysyin koulutettavilta vanginvartijoilta heidän tähtihetkeään. Vanginvartijat vastasivat, että se oli se, kun vanki karkasi ja juoksin hänet kiinni.

Lahti kysyy, miksi metsästämme aina draamaa.

– Tähtihetkihän on se päivä, kun ei tapahdu mitään kummallista, vaan arki rullaa hyvin.

Hänelle hyvä hetki voi olla istahtaminen lempinojatuoliin hyvän kahvin kanssa.

– Olen aika tyytyväinen. Minun ikäluokkani valittaa nyt korona-aikana ihan turhaan. Ei elämämme ole kauheasti muuttunut.