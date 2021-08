Etäopetus jatkuu Kankaanpään Pohjanlinnan koulun 7.–9.-luokkalaisilla ainakin 3. syyskuuta asti.

Välitön siirtyminen etäopetukseen vaatii nopeita toimia myös opettajilta ja muulta kouluhenkilökunnalta kuten ruokahuollon työntekijöiltä. Omat haasteensa on taitoaineilla kuten kotitaloudella, eli miten opettaa etänä patongin valmistus.

Kankaanpää

Kankaanpään Pohjanlinnan koulun oppilaat joutuivat koronatapausten vuoksi koulupäivän päätteeksi keskiviikkona keräämään oppimateriaalinsa ja tietokoneet mukaansa. Tieto etäopetukseen siirtymisestä annettiin puoliltapäivin kuulutuksena keskusradion kautta.

Etäopetus kestää alkuvaiheessa ainakin 2,5 viikkoa, perjantaihin 3. syyskuuta asti.

– Oppilaille kuulutettiin ennen koulupäivän päättymistä ja opettajat saivat tiedon, että heti torstaina siirrytään etäopetukseen, rehtori Päivi Javanainen totesi.

Koulussa on oppilaita noin 335. Opettajia on 42. Ne oppilaat, joilla ei ole omaa konetta, saivat koululta laitteen lainaksi.

Asiasta tiedottaminen keskitettiin Kankaanpään kaupungille ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymälle, joiden yhteistiedotetta odotettiin vielä iltapäivällä. Vs. johtava ylilääkäri Elisa Saarivirta odotti vielä lehden painoon mennessä infektiolääkärin lausuntoa.

– Pohjanlinnan koulun erityisen tuen oppilaat voivat jatkaa lähiopetuksessa, jos eivät ole karanteenissa. Etäopetuspäätös ei nyt koske muita kouluja, Saarivirta kiteytti tilannetta kello 16 jälkeen.

Ruokahuollossa käynnistyi saman tien oma operaationsa. Ruokahuollon palvelupäällikkö Sanna Aho-Mantila oli juuri keskiviikkona iltapäivällä tiedottamassa oppilaille ja huoltajille, että oppilaiden ruoka-annosten jakelu käynnistyy maanantaina.

– Maanantaista 24. elokuuta alkaen oppilailla on kouluruoka noudettavissa tiistaita varten salaatin ja kasvisten kera Pohjanlinnan keittiöltä kello 11–16.15, kertoi Aho-Mantila.

Mikäli oppilas itse ei pääse noutamaan, ruuan voi noutaa myös omainen.

Pohjanlinnan keskuskeittiöllä valmistuu koulupäivinä 1200 annosta ruokaa. jakelun piirissä on perusopetuksen ylemmät luokat eli noin 335 oppilasta. Jäähdyttäminen ja pakastaminen vaatii oma operaationsa.

– Tilauksia otamme vastaan heti torstaista alkaen, Aho-Mantila toteaa.

Mikäli oppilaan perhe on karanteenissa, toive on että joku ulkopuolinen pääsee oppilaiden kouluruoka-annokset noutamaan. Tärkeää on tilata ruoka ennakkoon, että niitä osataan valmistaa tarpeellinen määrä.