Yrittäjä Ari Kiviniemi rakennutti erikoisen elämyskeskuksen sukutilalleen Sastamalaan – siihen on uponnut tuhansia euroja ja satoja työtunteja

Ari Kiviniemi on aina halunnut olla viihdeisäntä. Yrittäjän uransa aikana hän on pyörittänyt äänitysstudiota ja myynyt Tupperware-astioita. Nykyisin hänellä on teollisuuden kunnossapitoyritys, mutta intohimo löytyy omasta pihapiiristä. Sinne on rakentunut usean saunan elämyskeskus.

Sastamalalaisen Ari Kiviniemen pihalta löytyy kahdeksan saunaa. Yksi tärkeimmistä on Lapista tuotu hippusauna.

Sastamala Peltojen keskellä Sastamalan Illossa yrittäjä Ari Kiviniemi siemaisee energiajuomaa kultavitja ranteessaan. – Kun inspiraatio tulee, niin luova hulluus lähtee liikkeelle. Joskus haluaa tehdä jotain, mitä ei kukaan muu ole vielä kokeillut, hän sanoo.