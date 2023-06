Wide ContentPlaceholder

Mia Holmberg tekee Finnairilla lentoemännän töitä ja toimistohommia. Hänen tittelinsä on change agent, ja hän on digiasioissa matkustamo­henkilökunnan tukihenkilö.

Hyvinvointi | Lentäminen

Matkaan, mars!

Lentoemäntä Mia Holmbergin työstä suuri osa on näkymätöntä valmistautumista hätä­tilanteisiin. Lento­koneessa vallitsee tiukka, lähes armeija­mainen kuri ja järjestys. Tärkeintä on, että asiakkaan matka on viihtyisä ja turvallinen.

Helsinki / Düsseldorf Tänään Mia Holmberg on erityisen ajoissa työpaikallaan. Kello on hieman yli aamukuuden, ja lentoemäntä on saapunut Helsinki-Vantaan lentoasemalle noin puolitoista tuntia ennen kuin lento lähtee. Lähtöportilla on oltava viimeistään 55 minuuttia ennen lähtöä. Nyt, toukokuisena tiistaina, odotellaan muita. Puoli seitsemän kieppeillä Düsseldorfin-lennon lähtöportille alkaa saapua Finnairin työntekijöitä.