Osalle verenpaine­lääkkeistä ei ole apua, ja syy piilee usein omassa toiminnassa – tällainen on hoito­resistentti verenpaine

Korkeaan verenpaineeseen tehoaa kokonaisvaltainen hoito eli, että yhdistetään elintapa- ja lääkehoitoja. Ihan uudenlainen lääkekin on kehitteillä.

Liian korkea verenpaine on kavala, sillä se harvoin tuntuu miltään. Kohonnut verenpaine aiheuttaa sydäninfarkteja, rytmihäiriöitä, aivohalvauksia ja sydämen vajaatoimintaa. Kohonnutta verenpainetta vastaan sydämen täytyy tehdä enemmän työtä, jolloin se kuormittuu. Verenpaine määritellään kohonneeksi, jos yläarvo ylittää 140 ja ala-arvo 90 elohopeamillimetriä (mmHg).

Verenpainetauti on Suomessa arviolta kahdella miljoonalla aikuisella. Yli 30-vuotiaista suomalaisista vajaalla kolmasosalla on käytössään verenpainelääkitys. Kuitenkin niistä, joilla on kohonnut verenpaine, lähes puolella ei ole käytössään verenpainelääkitystä.

Osa niistä, joilla on korkea verenpaine, ei saa apua heille määrätyistä lääkityksestä. Silloin puhutaan hoitoresistentistä verenpainetaudista.

”Erityisesti potilailla, joilla on akuutti sydäninfarkti, uusi eteisvärinä tai akuutti sydämen vajaatoiminta, todetaan taustalla hoitoresistenttiä verenpainetautia”, sanoo Suomen Kardiologisen Seuran varapuheenjohtaja ja kardiologian apulaisprofessori Tuomas Kiviniemi Turun yliopistollisesta keskussairaalasta (Tyks).

Tilannetta voi Kiviniemen mukaan selittää se, että esimerkiksi verenpainelääkityksen aloittamisen jälkeen potilas unohtaa elintapahoidon, joista keskeisin on suolan käytön vähentäminen.

”Suolaa saadaan ihan tavallisesta ruokavaliosta helposti yli suositusten, joten siihen täytyy todella kiinnittää huomiota”, hän sanoo.

Myös kohtuullinen kestävyysliikunta laskee verenpainetta keskimäärin 8/5 mmHg niillä, joilla on kohonnut verenpaine. Liikuntaa kannattaa siis harrastaa, vaikka söisi verenpainelääkkeitäkin.

” Suolan lisäksi reseptivapaat tulehduskipulääkkeet nostavat verenpainetta.

Korkeita verenpainelukemia saatetaan Kiviniemen mukaan myös pitää ohimenevänä stressi-ilmiönä, vaikka korkeat lukemat menevät harvoin itsestään ohi. Koska korkea verenpaine ei varsinkaan alkuvaiheessa oireile, hoito usein viivästyy.

Jos lääkehoidon aloittaa ajoissa riittävällä annoksella ja lääkkeen syö säännöllisesti, se vähentää esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöiden riskiä, Kiviniemi sanoo.

”Varsin yleinen syy edelleen koholla oleville verenpaineille on, että lääkitystä ei ylipäätään käytetä tai edes haeta apteekista”, Kiviniemi kertoo.

Myös sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri Daniel Gordin muistuttaa elintapojen merkityksestä lääkehoidon rinnalla korkean verenpaineen hoidossa. Gordin johtaa Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) verenpaineklinikkaa.

"Paitsi että suolan käyttö nostaa verenpainetta, se myös heikentää lääkkeiden tehoa. Myös salmiakkia ja lakritsia syödään Suomessa runsaasti, ja toisilla ne nostavat verenpainetasoa merkittävästi”, Gordin sanoo.

Suolan lisäksi esimerkiksi reseptivapaat tulehduskipulääkkeet nostavat verenpainetta, jos niitä käyttää jatkuvasti.

Verenpainetta elimistössä säätelee useampi mekanismi, joihin kaikkiin pyritään jollakin tavalla lääkkeilläkin vaikuttamaan. Yksinkertaistetusti verenpainelääkkeet laajentavat verisuonia, poistavat elimistöstä suolaa ja nestettä sekä vähentävät tahdosta riippumattoman sympaattisen hermoston toimintaa, kuten beetasalpaajat, jotka alentavat sydämen syketiheyttä.

Stressin ja esimerkiksi unettomuuden vaikutus verenpaineeseen on Gordinin mukaan yksilöllistä, mutta hän muistaa useampiakin tapauksia, joissa eläkkeelle jääminen on helpottanut korkean verenpaineen hoitoa.

”Muistan ainakin yhden potilaan, jolla verenpainelääkitys voitiin eläköitymisen myötä lopettaa”, Gordin kertoo.

Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavat kärsivät usein korkeasta verenpaineesta, sillä munuaiset säätävät verenpainetasoa monella eri mekanismilla, kuten tuottavat hormoneja, jotka vaikuttavat verenpaineen tasoon.

”Jos muut hoidot eivät auta, tarkkaan valikoidulla potilasryhmällä voidaan kokeilla laitehoitoa, jossa munuaisten verisuoniin viedään katetri. Toimenpiteellä poltetaan varovasti verisuonten seinämissä olevia hermopäätteitä”, Gordin kertoo.

Valikoimaan ei vuosiin tullut ainuttakaan uutta varsinaista verenpainelääkettä, mutta diabeteksen ja sydän- ja munuaistaudin lääkehoito on Gordinin mukaan mullistunut viimeisten vuosien aikana.

Tuomas Kiviniemikin kertoo, että verenpainetta alentavat myös uudet painonhallintaan vaikuttavat lääkkeet, joita käytetään paljolti kakkostyypin diabeteksen hoidossa. Lisäksi lihavuusleikkaukset, joissa paino putoaa jopa 20 prosenttia, laskevat verenpainetta tehokkaasti.

”Jo kymmenen prosentin painonlasku ylipainoisella potilaalla laskee verenpainetta”, Kiviniemi sanoo.

Tuoreessa New England Journal of Medicine -lehdessä raportoitiin aivan uudenlaisesta verenpainelääkkeestä, baksdrostaatista, jota sekä Kiviniemi että Gordin pitävät lupaavana. Artikkelissa kerrotaan, että kolmen kuukauden seurannassa systolinen verenpaine laski lääkettä saaneilla 8–11 mmHg enemmän kuin plaseboryhmässä.

”Tutkimus täytyy kuitenkin toistaa suuremmissa ja pidempiaikaisissa tutkimuksissa, jotta sen vaikutus voidaan varmistaa” Gordin sanoo.