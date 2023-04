”Ihmiset ovat saaneet selityksen sille, miksi itsellä saattaa olla hankala olla tai miksi samankaltaiset ongelmat toistuvat omassa elämässä jatkuvasti”, sanoo psykologi. Tunnelukoista on tullut ilmiö, ja siihen on syynsä.

”Meillä on sellainen kohtalo, että saamme jonkinlaista kasvatusta liki 20 vuotta. Loppuelämä meneekin sen poisoppimiseen.”

Sitaatti on kiteytynyt psykologi, psykoterapeutti Jyrki Tuularin päähän.

Tuulari puhuu tunnelukoista, lapsuudessa ja nuoruudessa opituista haitallisista tavoista reagoida, tuntea, ajatella ja käyttäytyä. Ne saattavat lähes huomaamatta vaikeuttaa jokaisen elämää, varsinkin jos niistä ei tule tietoisiksi.

Tunnelukkoja on 18 kappaletta, ja niitä on kaikilla, sanovat skeematerapiaan erikoistuneet Tuulari ja psykologi Sinikka Riskilä.

Tunnelukkoihin voi tutustua tarkemmin tämän jutun yhteydessä olevassa testissä. Testin avulla voi myös tarkastella, millaisia tunnelukkoja itsellä saattaa olla.

Tuularin suomennuksessa amerikkalaisen psykoterapeutin Jeffrey Youngin käyttämästä lifetrap-termistä tuli tunnelukko kirjassa Avaa tunnelukkosi: vapaudu elämään täydesti (2007).

Tämän jälkeen tunnelukoista on tullut ilmiö.

Tietokirjailija, kouluttaja Kimmo Takasen Tunne lukkosi (2011) oli myyntimenestys. Sen jälkeen Takasen tunnelukko-kirjoja on julkaistu lisää.

”Tunnelukko on käsite, joka on avautunut monelle lukijalle. Ihmiset ovat saaneet selityksen sille, miksi itsellä saattaa olla hankala olla tai miksi samankaltaiset ongelmat toistuvat omassa elämässä jatkuvasti”, Tuulari pohtii.

Tunnelukot näkyvät paitsi kirjahyllyssä, myös terapeuttien vastaanotoilla.

Sinikka Riskilän vastaanotolle saapuu monia ihmisiä, jotka ovat tunnelukko-kirjojen pohjalta tunnistaneet itsellään tunnelukkoja ja huomanneet niiden haittaavan elämäänsä.

Tunnelukot pohjaavat skeematerapiaan, joka on 1990-luvulla kehitetty terapiamuoto. Skeematerapian ja tunnelukkojen ajatuksia hyödynnetään psykologian tai psykoterapian kentällä kuitenkin laajemminkin, Riskilä kertoo.

Suomalaisilla tyypillisiä tunnelukkoja ovat Riskilän mukaan emotionaalinen estyneisyys, epäonnistuminen, hylkääminen, hyväksynnän haku, uhrautuminen ja vaativuus.

Riskilän mukaan niiden yleisyys saattaa selittyä kulttuurillisilla ominaisuuksilla, joita suomalaisiin perinteisesti liitetään. Niissä korostuu ajatus yksin pärjäämisen idealisoinnista, vaikeus pyytää apua ja taipumus pikemminkin vaieta kuin puhua tunteista.

Omia tunnelukkojaan tarkastellessa ei tarvitse säikähtää. Riskilän mukaan on tyypillistä, että ihminen saattaa aluksi tunnistaa itsessään monia eri tunnelukkoja. Sitäkään ei tarvitse pelästyä, vaikka lähes kaikki 18 tunnelukkoa tuntuisi tutulta omasta elämästä.

Ihmisellä voi olla useampia tunnelukkoja. Riskilän mukaan tarkemman itsetutkiskelun kautta saattaa kuitenkin usein huomata, että jokin tunnelukoista on voimakkaampi kuin toiset.

Tunnelukot saattavat haitata elämää esimerkiksi silloin, jos työelämässä toistuvasti uupuu tai jos parisuhteessa jatkuvasti ajautuu samaan riitaan.

”Tunnelukoista saattaa tulla itseään toteuttavia ennusteita. Jos ihmisellä on esimerkiksi hylkäämisen tunnelukko, hylätyksi tulemisen pelkoa saattaa kompensoida parisuhteessa olemalla todella kontrolloiva. Se taas saattaa johtaa siihen, että jää yksin”, Riskilä selventää.

Tunnelukot ovat myös kerroksellisia, Tuulari sanoo. Kerroksellisuus tarkoittaa sitä, että tunnelukot jakautuvat kahdelle tasolle, ehdottomiin ja ehdollisiin tunnelukkoihin.

Ehdottomat tunnelukot toimivat hyvin automaattisesti, kun taas ehdollisia tunnelukkoja voi sen sijaan tiedostaa helpommin. Ehdolliset tunnelukot ovat ratkaisuyrityksiä ehdottomiin tunnelukkoihin. Tuularin mukaan esimerkiksi vajavuuden tunnelukko (ehdoton) voi johtaa voimakkaaseen hyväksynnän hakemisen tunnelukkoon (ehdollinen), joskus jopa keinolla millä hyvänsä.

Tunnelukkojen kanssa kamppaileva mieli on kehittänyt suojakseen selviytymiskeinoja. Juuri selviytymiskeinot ovat niitä, joista saattaa aiheutua elämään ongelmia: Yksi välttelee hankalia tunteita aiheuttavia tilanteita, toinen mukautuu toisten tahtoon ja kolmas ylikompensoi omaa vajavuuden tunnettaan pyrkimällä olemaan mestari kaikessa.

Jos elämisensä on rakentanut selviytymiskeinojen varaan, 30–40-vuotiaaksi asti voi sujua ihan hyvin.

Tuularin mukaan jo psykiatri ja Sigmund Freudin työtoveri Carl Gustav Jung ajatteli, että ihmisen elämä jakautuu kahteen osaan. Ensin valloitetaan maailmasta oma paikka, hankitaan ystäviä ja kenties kumppani, saadaan ehkä lapsia ja ostetaan asunto ja auto.

Toinen osa alkaa 30–40-vuotiaana. Silloin alkaa matka kohti omaa sisäistä todellisuutta ja suuria kysymyksiä.

”Jos on yrittänyt rimpuilla siihen asti elämässä eteenpäin selviytymiskeinojen varassa, silloin tulee kunnon pysähdys, kenties loppuunpalamista, ahdistusta tai masennusta. Aletaan miettimään, että tällaistako elämä vain on ja mikä on elämisen merkitys”, Tuulari sanoo.

” Jos elämisensä on rakentanut selviytymiskeinojen varaan, 30–40-vuotiaaksi asti voi sujua ihan hyvin.

Skeematerapian ydin liittyy tarpeisiin. Tarpeista löytyy myös selitys sille, miksi tunnelukkoja syntyy.

”Mitä enemmän emotionaalisten tarpeiden täyttyminen on jäänyt vajaaksi lapsuudessa, sitä todennäköisemmin tunnelukkoja eli skeemoja lähtee kehittymään”, Tuulari sanoo.

Skeematerapiassa tarpeet tiivistyvät viiteen tarvealueeseen.

Turvallisuus ihmissuhteissa. Kasvaessa ympäristö ja ihmissuhteet ovat olleet turvallisia.

Realistiset rajat ja itsehillintä. Lapselle on asetettu realistisia rajoja ja hän on oppinut hillitsemään itseään.

Kokemus autonomiasta. Lapsi pystyy päättämään asioista ja on kykenevä toimimaan itsenäisesti aikuisuudessa.

Vapaus ilmaista omia tunnekokemuksiaan ja tarpeitaan. Lapsi kokee, että hän voi vapaasti ilmaista itseään ja että hän tulee kuulluksi.

Spontaanius ja leikkisyys. Lapsella on ollut tilaa ja vapautta kevyeen olemiseen ja leikkimiseen.

Tuulari ja Riskilä muistuttavat, etteivät haitallisten tunnelukkojen syntymiseen vaikuta vain vanhemmat, vaan monet tekijät: varhaiskasvatuksen opettajat, opettajat koulussa, harrastusvalmentajat ja ikätoverit. Näin ollen myöskään vastuuta omista tunnelukoistaan ei voi sysätä vain vanhempien harteille.

Tunnelukkojen syntyminen ei myöskään rajaudu pelkästään vain varhaislapsuuteen. Koulussa ikätoverien ympäröimänä ja murrosiän myllerryksessä saattaa syntyä haavoja, jotka johtavat tunnelukkoihin.

Yhtä lailla tarpeiden on tärkeää täyttyä aikuisena. Skeematerapiassa pyritään siihen, että nykyelämässä tarpeet tyydyttyvät riittävästi, historiassa olleet tarvevajeet tulevat nähdyksi ja terapian kautta osittain korjatuksi.

Skeematerapiassa ajatellaan, että tarpeiden kautta määrittyy tunnelukkojen avautuminen sekä ajattelun ja toiminnan muuttuminen.

” Tahtomattaankin saattaa siirtää omia tunnelukkojaan lapsilleen.

Oman itsen tarkastelusta on hyötyä, ja siksi tunnelukoista pitäisi asiantuntijoiden mukaan välittää.

Ihminen, joka on vaativuuden tunnelukon perusteella asettanut työnteolle isot mittasuhteet, alkaa miettiä toimintaansa ja elämäänsä. Hän saattaa puheessaan nostaa tärkeiksi arvoikseen perheen ja ystävät. Todellisuudessa hän ei käytä aikaansa perheen ja ystävien parissa, vaan töissä.

”On hyvä tulla tietoiseksi tunnelukoistaan, jotta voisi elää aidosti elämäänsä kuten haluaa. Muuten saattaa mennä eteenpäin automaattiohjauksella. Toimii aina samalla tavalla, vaikka pohjimmiltaan haluaisi toimia toisin”, Riskilä sanoo.

Tunnelukkojen tarkastelu on hyödyllistä myös siksi, että tunnelukot ovat ylisukupolvisia. Tahtomattaankin saattaa siirtää omia tunnelukkojaan lapsilleen.

Tuularin mukaan on tärkeää hyväksyä tunnelukot itsessä. On täysin hyväksyttävää ja ymmärrettävää, että tunnelukkoja on syntynyt. Lapsuuden ja nuoruuden kokemukset ovat varastoituneet meihin.

Tunnelukot voivat avautua ja toiminta muuttua. On kyse poisoppimisesta, jonka Tuulari jutun alussa mainitsi.

Kasvatuksen pohjalta ihmiselle on muodostunut tiettyjä tapoja käyttäytyä, tuntea ja ajatella. Kun itse alkaa elää omaa elämäänsä, on myös vapaus valita, haluaako jatkaa oppimillaan tavoilla vai yrittäisikö opetella toisenlaisen tavan.

”Vaikka vanhempamme olisivat olleet kuinka hyviä, meidän itsemme on kuitenkin punnittava, haluammeko jatkaa samoja perinteitä kuin he vai valitsemmeko toisen vaihtoehdon”, Tuulari sanoo.