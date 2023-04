Liitu tai kynnet raapivat inhasti liitutaulua. Kaveri maiskuttelee ja ryystää liian äänekkäästi. Ja miksi tuo naputtaa aina sormiaan pintoja vasten?

Lähes jokainen on joskus kokenut ääniyliherkkyyttä. Tutkijat puhuvat misofoniasta.

Joitakin se vaivaa päivittäin. Myös arkiset äänet voivat laukaista keljutuksen tunteen.

Aänille yliherkkien kokemuksia on tutkittu Britanniassa. Näyttää siltä, että se on yleisempää kuin on uskottu.

Britanniassa hieman yli 18 prosenttia väestöstä kärsii ääni­yliherkkyydestä.

Aiemmissa tutkimuksissa arviot siitä, kuinka moni kokee ääniyliherkkyyttä, olivat vaihdelleet eri maissa 5–20 prosentin välillä, kertovat tutkijat tiedelehti Plos Onessa.

Ärsytyksen ja voimattomuuden tunteen voivat laukaista niinkin arkiset äänet kuin toisen henkilön kuorsaus, hörppiminen ja tapa hengittää.

Reaktiot vaihtelevat lievästä ärtymyksestä ahdistukseen. Ahdistus voi syntyä siitä, että ääntä ei voi heti paeta.

”Misofoniaa kokeva voi joskus tuntea, että hän on loukussa ja avuton, jos hän ei pääse eroon häiritsevistä äänistä”, selittää Oxfordin yliopiston kliininen psykologi Jane Gregory. Hän oli yksi tutkimuksen kirjoittajista.

Liika on liikaa.

Äänet paitsi ärsyttävät, mutta voivat tuntua jopa vastenmielisiltä.

Lontoon King's Collegen psykologi ja psykometrian tutkija Silia Vitoratou tutki Gregoryn ja ryhmänsä kanssa misofoniaa kyselyllä, johon osallistui 772 yli 18-vuotiasta.

Heidät oli valittu edustamaan tasapuolisesti täysi-ikäistä Britannian väestöä. He vastasivat esimerkiksi asteikolla 1–10, kuinka häiritsevinä he kokivat tietyt äänet, kertoo tiedote.

Lisäksi tutkijat haastattelivat 26 sellaista ihmistä, jotka määrittelivät itsensä ääniyliherkiksi.

” Herkästi ääniä kokevat tunsivat ääniä kohtaa muita useammin vihaa ja jopa paniikkia.

Toiset 29 haasteltua ihmistä valittiin mukaan sillä perusteella, että he eivät tunnistaneet itsestään tuota herkkyyttä.

Ääniyliherkkyys paljastui mutkikkaaksi ilmiöksi. Tutkijat määrittivät misofoniasta viisi luokkaa: uhan tunteen, äänien sisäisen ja ulkoisen arvioinnin, persoonallisuuden purkaukset ja ääniyliherkkyyden vaikutukset.

Ääniyliherkkien kokemat ärsyttämät äänet eivät välttämättä aiheuta mitään tunteita muussa väestössä. Ääni saattoi tulla esimeriksi nieleskelystä.

Äänille hyvin herkkien ja muun väestön välillä löytyi kaksi keskeistä eroa.

Herkästi ääniä kokevat tunsivat ääniä kohtaa muita useammin vihaa ja jopa paniikkia. He olivat loukussa tai avuttomia. He eivät voineet paeta melua.

”Kyse on tunteesta, ettet voi tehdä asialle mitään. Samalla tajuat, että sinussa itsessäsi on jotain vialla siinä tavassa, jolla reagoit ääniin”, Gregory sanoo.

Tämä voi sitten johtaa syyllisyyden tunteeseen, häpeään ja ahdistukseen.

”Yksi viidestä ihmisestä kokee ääniyliherkkyyttä, mutta vain pieni osa oli tietoisia siitä, että ilmiölle oli termikin", Vitoratou selittää.

Useimmilla ääniyliherkillä ei siis ole nimeä kuvaamaan sitä, mitä he kokevat.

Alle 14 prosenttia otoksesta oli tietoisia misofoniasta ennen kyselyä.

”Siksi voikin olla helpotus, jos tietää että ei ole kokemuksensa kansa yksin. Kun tietää, että myös muut ihmiset reagoivat näihin ääniin”, Gregory sanoo. Ja siihen, että kokemuksille on sana.

Selvitys voi tarjota työkalun, joka auttaa tunnistamaan niitä, joita sairaus oikeasti vaivaa.

”Misofonia on suhteellisen yleinen sairaus. Tarvitsemme lisää tutkimuksia määrittämään, missä vaiheessa tuo tila häiritsee. Siis kun se alkaa ahdistaa ja sitä pitää hoitaa, tutkijat päättelevät.

Tutkimuksesta kertoi verkkosivu Science Alert ja tutkimuksen siitä julkaisi tiedelehti Plos ONE.