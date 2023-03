Kellot siirrettiin kesäaikaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Tunnin menetys ja aikaisempi herääminen näkyvät monella univaikeuksina ja väsymyksenä. Kysyimme asiantuntijalta, miten niitä voi helpottaa.

Tutkimusprofessori, unitutkija Timo Partonen, miten kellojen siirtäminen kesäaikaan, eli tunnilla eteenpäin näkyy ihmisten nukkumisessa?

”Nukkuminen heikkenee ja tulee univaikeuksia enemmän. Siitä seuraa väsymystä päivällä. Unesta tulee katkonaisempi ja kevyempi, eikä se virkistä niin hyvin. Katkonaisuuden näkee myös unirekisteröinnissä lepo-liikeaktiivisuusmittarilla.

Miten kellojen siirto vaikuttaa nukahtamiseen?

”Nyt kun äkillisesti muutetaan kellonaikaa, jonka mukaan me yhteiskunnassa elämme, illoista tulee valoisampia ja aamuista hämärämpiä. Valolla on välitön virkistävä vaikutus ja ihmiset pysyvät virkeinä pidempään. Kun vuorokaudesta on hävinnyt tunti pois kellojen siirron seurauksena, yöunet saattavat jäädä liian lyhyiksi. Virkeämpänä on vaikeampi mennä nukkumaan.”

Kuinka kauan se vaikuttaa?

”Kestää muutaman vuorokauden, ennen kuin ihmisen sisäinen kello löytää uuden aikataulun. Aamuvirkut saavat nopeammin kiinni uudesta kesäajasta, 4–5 vuorokaudessa. Iltavirkuilla on vaikeampaa, 2–3 viikkoakin saattaa mennä, ennen kuin he sopeutuvat kesäaikaan.”

”Osa iltavirkuista ei saa kesäajasta kiinni koko kesän aikana, kun kesäaikaa noudatetaan. Se johtuu siitä, että iltavirkuilla sisäinen kello käy hieman hitaammin kuin muilla, eli heidän sisäinen vuorokautensa on pidempi. Ihmisen sisäinen kello jätättää luontaisestikin, mutta iltavirkut jäävät useammalla minuutilla jälkeen ulkoisen kellon täsmälleen 24 tunnin mittaisesta vuorokaudesta. Heillä on nyt enemmän kirittävää kuin muilla.”

Kumpi olisi parempi, kesä- vai talviaika?

”Parasta olisi, ettei olisi näitä kellojen siirtoja. Pysyvä talviaika olisi näistä parempi. Kellojen siirto rasittaa myös sydäntä ja verenkiertoa. Keväällä kellojen siirron jälkeisellä viikolla nähdään tavallista enemmän sydäninfarkteja ja aivojen verenkierron häiriöitä.”

Mitä voi itse tehdä helpottaakseen kesäaikaan sopeutumista?

”Yksi vaihtoehto on, että kävisi perjantaina puoli tuntia aikaisemmin nukkumaan ja lauantaina siitä vielä puoli tuntia aikaisemmin. Sillä olisi mahdollista saada kellonsiirrossa menetettävästä tunnista aika paljon korvattua. Meiltä otetaan tunti pois vuorokaudesta, joten tällä tavalla pysyisi siirtymään valmiiksi meitä odottavan aikataulun suuntaan.”

”Univelkaa kannattaa välttää ja tarkistaa itseltään, kuinka pitkät yönunet tarvitsee, jotta herää jotakuinkin virkeänä ja pysyy virkeänä seuraavan päivän. Aikuisella unen tarve on 6–9 tuntia joka yö. Jos univelkaa on paljon tai edelleen kertyy, se korostaa entisestään väsymysoireita ensi viikolla.”

”Kannattaa myös olla ulkona, liikkua ulkona aamulla ja aamupäivällä mieluummin, kuin iltapäivällä ja illan puolella. Sisäinen kello saa paremmin uudesta aikataulusta kiinni, jos valoa tulee enemmän silmiin aamun ja aamupäivän, kuin illan ja iltapäivän aikana. Pidempäänkin tästä eteenpäin olisi suotuisaa tehdä niin.”