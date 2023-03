Vesijohtovedestä tehdyissä tutkimuksissa on löytynyt Legionella-bakteeria.

Porin Karjarannassa sijaitsevan Palvelutalo Jokihelmen A-talon vesijohtovedestä tehdyissä tutkimuksissa on löytynyt Legionella-bakteeria. Sairastapauksia ei ole ilmennyt ja torjuntatoimenpiteisiin on ryhdytty välittömästi, kertoo Porin kaupungin terveysvalvonta tiedotteessaan.

Asiaa on käsitelty moniammatillisessa työryhmässä 9.3. ja 16.3.

Porin terveysvalvonta on ottanut tiloista kuusi viranomaisnäytettä 27.2. Viranomaisnäytteiden lopulliset tulokset valmistuivat 15.3. Tuloksissa neljässä näytteessä on todettu Legionella-bakteeria yli toimenpiderajan, joka on 1 000 pesäkettä muodostavaa yksikköä per litra (pmy/l).

Näytteet on otettu kylmästä vesijohtovedestä vähällä käytöllä olevista vesipisteistä tiloissa, joissa ei hoideta asukkaita. Tilanteen kartoittamiseksi 13.3. otettiin kahdeksan lisänäytettä asukkaiden käytössä olevista vesipisteistä kylmästä vesijohtovedestä. Alustavat tulokset valmistuvat 22.3.

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti Legionella-bakteerin torjumiseksi on aloitettu laajat torjuntatoimenpiteet: lämpimän vesijohtoveden lämpötilaa on nostettu, vettä juoksutetaan ja suihkutilojen suihkupäihin on asennettu vedensuodattimia. Vesijohtojärjestelmän desinfiointia valmistellaan, ja se tullaan toteuttamaan 21.3. Kontrollinäytteet otetaan desinfioinnin jälkeen, terveysvalvonta tiedottaa.

Vesijohtoveden juominen on turvallista, eikä tartuntaa voi syntyä mahasuolikanavan kautta. Jos henkilöllä on merkittäviä nielemisvaikeuksia ja riskinä on niellessä veden joutuminen hengitysteihin eli aspiraatio, suositellaan varmuuden vuoksi pulloveden käyttöä vesijohtoveden asemasta. Henkilökunta arvioi tarpeen asukaskohtaisesti.

Terveysvalvonta tiedottaa tilanteesta tarvittaessa. Tiedote on luettavissa Porin kaupungin kotisivuilta pori.fi.

